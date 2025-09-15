曲線のブルーラインを使ったミニマルなインフォグラフィック

データの重要性

IBM Data Mattersハブでは、最も重要なAI資産であるお客さま固有のデータをどのように最適化するかについて、専門家による解説を紹介しています。

サイロ化されたデータは活用できないデータです。構造化データと非構造化データを統合する方法をご紹介します。

AIの価値は、データで決まります。データをキュレートし、充実させる方法をご説明します。

信頼できないAIは使用できません。データおよびAIのガバナンスとセキュリティーについて詳細をご覧ください。

より優れたデータ管理でより迅速にROIを実現

大規模なAI活用は、構造化・非構造化を問わず、クラウドでもオンプレミスでも、すべてのデータにアクセスし、統合し、ガバナンスを適用し、セキュリティーを確保できる強固なデータ基盤から始まります。お客さまのビジネスは決して一般化できるものではありません。汎用的なデータでAIを学習させる必要はありません。

お客様事例

オクタゴンに宿る知能

総合格闘技団体であるUFCはIBMと協力し、大規模なデータ分析と魅力的なストーリーテリングの両立を実現しました。
運転席で活躍するAI

パドックでは、マシン以上の速さでデータが飛び交います。フェラーリとIBMは提携し、レース当日の興奮を「手のひらで感じられる」デジタル体験としてファンに届けています。
データ・リーダーたちのリアルな声

AI導入に適したデータを整えるという「理論」と、実際にそれを実行する「現場」では大きな違いがあります。USAA社やMicrosoft社、AT&T社、Lockheed Martin社のテクノロジー・リーダーたちが、イノベーションを加速させるデータ基盤の構築方法について率直な見解を共有しています。

データ・リーダー向けブログ

AIエージェントが役に立つ場合とリスクになる場合の違いをご説明します。

よりスマートなデータの意思決定に向けた6つのステップ

データをサイロから解放する

AIを危険にさらすガバナンスのギャップ

次のステップ

高品質でアクセスしやすく、ガバナンスが行き届いたデータを基盤に、AIの試験導入を本格展開へと発展させましょう。IBMのデータ・ソリューションがAI時代における組織の成長をどのように後押しできるのかをご紹介します。

