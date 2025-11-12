データ・リーダーは、新たな二重の現実に直面しています。AI施策のためにデータを提供するプレッシャーを受ける一方で、データを安全に保ち、ハッカーの手に渡らないよう確保する必要があります。しかし残念ながら、AIガバナンスと監視の間の隙間をかいくぐり、データが危険にさらされる可能性があります。

IBMの年次報告書『データ侵害のコストに関する調査』では、世界17業界の600組織のデータ侵害を分析し、このギャップが盗難データ、業務の混乱、規制当局への高額な罰金といった重大なコストにつながる可能性があることを示しています。データ侵害はまた、企業の評判低下や顧客の信頼喪失、解約リスクの増大にもつながります。

最高データ責任者（CDO）やその他のデータ・リーダー、あるいはデータ戦略、ガバナンス、価値創出に責任を持つすべての人にとって、この調査結果は警鐘となります。調査対象の侵害組織の31％が業務の混乱を経験し、60％がAIのサプライチェーンやモデルへの攻撃によって直接的なデータ侵害を受けていることから、この結果は他人事ではなく、CDOにとっての行動指針となるはずです。

これらの調査結果の重要性は、単なるセキュリティーの問題にとどまりません。戦略的なリーダーシップにおける課題としても位置付けられます。CDOはデータのイノベーションとガバナンスの交差点に立ち、AIの変革力を最大限に引き出すと同時に、そのトランスフォーメーションが信頼、コンプライアンス、事業のレジリエンスを損なわないよう責任を負います。