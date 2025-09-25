スクーデリア・フェラーリHPのデジタル・プレゼンスの変革は、適切に実行されたテクノロジーが、よりスマートなビジネス成果を推進する好例を示しています。ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーの採用により、将来の拡張性に対応した柔軟な環境が構築されました。IBMのAIツールを取り入れることで、生産性が大きく強化されました。IBM Instanaプラットフォームによる自動化は、稼働時間と信頼性を向上させました。IBM watsonx.dataのデータ・ストアは、大量かつ多様なデータの管理を実現しています。これらのソリューションが一体となって、迅速性、拡張性、そしてよりスマートなビジネスを実現するための最新のデジタル基盤を築いています。

変革の中核には、ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーと、watsonx製品群で学習および管理されたAIモデルがあります。スクーデリア・フェラーリのアプリは、AWSを含む複数のベンダーのクラウドを組み合わせたサーバーレス・アーキテクチャーでパフォーマンスを大規模に向上させ、Red Hat® OpenShift® Platformで開発された一連のアプリケーションで構成されています。この基盤により、watsonx.dataはレーシング部門、マーチャンダイズ、象徴的な高級車ブランドなど、フェラーリの複数領域にわたるデータを統合、キュレーション、準備することが可能になりました。「このアプリでは、さまざまな場所から多様なデータソースを集約する必要がありました」と、IBM Sports EMEA地域担当リードのFred Bakerは説明します。「そのため、AWSを含む複数ベンダーによる複数のクラウド要素を統合したハイブリッド・アーキテクチャーを構築しました。その後、watsonxは、ファンにとってより有意義な瞬間のために、データと洞察を取り込み、分類し、最終的に提供できるようサポートしました」

IBM watsonx.aiのAIスタジオで構築された生成AIモデルは、リアルタイムのテレメトリー・データと履歴データを分析することで、ダイナミックなレースの要約とストーリー展開を作成します。IBM watsonx Code Assistantソリューションは、AIを活用してコーディングを簡素化し、機能開発を加速して、開発者がより迅速に対応できるようにします。

この製品群のもう1つの重要な部分は、スクーデリア・フェラーリの最も敬意を集めている2つの資産、ブランドとデータを保護するIBM watsonx.governanceツールキットです。フェラーリのブランド・アイデンティティーの決定的な特長は、その独特のトーン・オブ・ボイスです。watsonx.governanceは、会話スタイルなど、AIモデルのアウトプットを管理できるよう開発者を支援します。この機能は、ファンが交流するアプリで本物のトーン・オブ・ボイスを実現する上で、極めて重要な役割を果たしました。

ストーリー性を高めるこのアプリは、豊富な歴史的洞察を提供して、2025年のレースにおける重要な瞬間と、スクーデリア・フェラーリHPのマシン、ドライバー、サーキットにまつわる象徴的な出来事との関連性を明らかにします。IBM GraniteのAI基盤モデルなど、watsonxの大規模言語モデル（LLM）によって生成されるこれらの洞察は、AIが作成したレースの要約やその他のフェラーリ関連コンテンツに円滑に組み込まれ、ファンとのあらゆる交流に深みと背景、そして伝統への理解をもたらします。

アプリのコンテンツ・エンジンは、レースの展開に合わせてリアルタイムの更新やパーソナライズされたコンテンツを公開する機能を備えた、AIを活用したワークフローを編集チームに提供します。これらの機能により、ファンはアプリを開くたびに新しい情報を得られるようになります。そしてInstanaは、リアルタイムの監視を行い、アクセスするユーザー数にかかわらず、稼働時間と信頼性を向上させます。

さらに、Salesforceが提供するコマース・エンジンにより、ファンはアプリ内でフェラーリ公式商品やレース当日の限定販売品を購入できます。また、各ファンのやり取りやニーズをより深く理解する基盤を構築して、よりパーソナライズされた交流を促進します。

これらのソリューションが一体となり、スクーデリア・フェラーリHPは、レースそのものと同様の没入感と精密さを追求したデジタル体験を提供します。その結果、拡張性のあるAI強化環境が実現し、ファンはこれまで以上にチームとサーキットに近づくことができます。

主要な機能は次のとおりです。