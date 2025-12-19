あらゆる組織には問題解決者が必要です。ここでいうのは、自律的に行動し、非効率な企業にありがちな過剰な指示に煩わされず、行間を読み取ることができる自信を持ったオペレーターのことです。ソフトウェアがこの種の知能を示す場合「使える」と評価され、従業員であれば「できる」と表現されます。

それとは対照的に、行動や判断を後回しにし、決断が遅れがちなタイプもいます。多くの場合、情報が古かったり判断が遅れたりしてチームの作業を停滞させます。こうした状況では、オフィスで「自分でやるしかない」と思わず言いたくなることも珍しくありません。

このブログを読んでいる読者なら既にわかっていることかと思いますが、今後数年間で、何百万ものAIエージェントが構築・導入される見込みです。IBM Institute for Business Valueの調査によると、経営幹部の70％がエージェント型AIを今後の事業戦略で欠かせないと考えています。では、貴社が求めているのはどのタイプのエージェントでしょうか。問題を解決するエージェントでしょうか、それとも問題を生むエージェントでしょうか。

両者の違いは、よく知られた障害であるサイロにあります。パイロット運用の理想的な条件下では楽観的な判断をしやすいものの、企業全体で本番導入する段階になると、大企業特有の複雑さが進捗を妨げます。複雑に絡み合ったワークフロー、部分的なガバナンス、不統一なデータアクセスのせいで、すべてのエージェントで個別に対応が必要となってしまいます。本来、生産性を高めるはずだった仕組みがかえって大きな負担となるのです。これはAIの皮肉と呼べるでしょう。

エージェントを組織全体でスケールさせるには、すべてのエージェントを包括的に管理し、既存のツールと容易に連携できる一貫したガバナンス下に置く必要があります。管理がうまく機能すれば、プロセスは整い、サイロは解消され、AIの潜在能力が実際の成果につながります。しかし、管理だけではAI競争には勝てません。差を生むのはデータです。適切なデータがあれば、すべてのエージェント（POCテストケースだけでなく）がビジネスに精通し、自律的に行動できる信頼性を持つことができます。

結局のところ、一般的なデータからは一般的なAIしか生まれず、競合と同じ単調な結果しか得られません。さらに、データ管理が不十分な場合、AIは責任問題を引き起こす存在となり、人間よりも速く広くエラーを拡散させる可能性があります。

市場がAI向けのデータ準備の重要性を認識するまでに時間がかかり、この見落としが投資収益率（ROI）の不確定要素につながっています。この影響は、多くの組織がまだパイロット運用の段階にとどまっていることを示す統計にも表れています。実際、MITの報告によると、調査対象の組織のうちAIツールをワークフローに大規模に統合しているのはわずか5％に過ぎません。