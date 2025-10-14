障壁とギャップの特定



目標を定義し、リーダーシップの支援を得たら、本当のデータ・ファーストな体験を構築する上での障壁を洗い出します。サイロ化はデータ統合、データ管理、ワークフローの効率性を妨げることがよくあります。実際、ITリーダーの81％が、データのサイロ化がデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを阻害していると回答しています。2



データへの容易なアクセスを確保する



ユーザーは、優れた成果を生み出すデータにシームレスにアクセスできるべきです。データの保存場所や、ガバナンス・コンプライアンス状況について心配する必要があってはなりません。



デザイン思考をデータ戦略に適用する



デザイン思考のアプローチは、組織が抱える問題を明らかにし、複数のユースケース、事業部門、チーム全体にわたって戦略的価値をもたらします。観察、内省、反復の継続的なサイクルは、実現可能な解決策を生み出す助けとなります。

人材とスキルを評価する



AIやITの進化に遅れないよう、組織として継続的なトレーニングを提供することが重要です。IBMのIBV調査によると、主要なCDOの85％がトレーニングを拡大し、77％が社内スタッフをリスキルし、70％が新たな人材を採用して、組織全体のデータ・リテラシー向上に取り組んでいます。3



ガバナンスを優先する



重視すべき規制対象のデータ要素を適切に管理することは、重複によるエラー、検索の不正確さ、プライバシー侵害などを防ぎ、システムを安定稼働させるために不可欠です。誰がデータ方針を所有・管理・定義しているのか、そのガバナンスがセキュリティーやプライバシー、コンプライアンスに影響しているかを検討してください。また、適切な担当者が必要な意思決定権、アカウンタビリティーの枠組み、外部リソースを備え、データを効果的に管理できるようにすることが重要です。

