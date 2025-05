Db2 Analytics Acceleratorの導入後、Banco do Brasilの数千もの従業員と多くの部署は、現在のメインフレーム・データにアクセスする複雑なクエリーから得られたリアルタイムの洞察のメリットを享受しています。このように支店レベルに至るまでレポート体制が改善されたことは、同行の四半期ごとの業績向上に大きな影響を与えています。

Banco do Brasilは、IBMと提携することで、ブラジルで最もデータ駆動型の金融企業のひとつとなりました。Db2 Analytics Acceleratorは、Banco do Brasilにとってビジネスに不可欠なテクノロジーと見なされており、Db2 for z/OSを使用しているすべての組織にとって必須のテクノロジーとなっています。