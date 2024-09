IBM Db2 Analytics Acceleratorは、Db2 for z/OSと緊密に統合された高性能コンポーネントです。複雑なDb2クエリーを高速に処理して、ビジネスクリティカルなレポート作成と分析ワークロードをサポートします。Db2 Analytics Acceleratorは、Db2 for z/OSアプリケーションおよび洞察するシステムの何千ものパフォーマンスの向上に役立ち、データ・アクセスのモダナイゼーションの実現に大きな役割を果たします。これは、IBM ZまたはLinuxONE上のIFL(IBM Integrated Facility for Linux) にデプロイできます。