Db2 for z/OS Data Gate(Db2 Data Gate)およびData Gate on Cloudは、DB2 for z/OS で発生するデータへのクラウド・アクセスのための最新のハイブリッドクラウド・アプローチです。

Db2 Data Gateを使用すると、ハイブリッドクラウド、分析、AIイニシアチブのためにDb2 for z/OS データを同期して、コストと労力の削減を実現します。アプリケーションは、別のシステムによってホストされている、トランザクションの整合性があり、同期された DB2 for z/OS データのコピーにアクセスできます。これにより、パブリッククラウド、オンプレミス、プライベートクラウドのデプロイメントなど、幅広いターゲット・プラットフォームが可能になります。

Data Gate on Cloudを使用すると、貴重なエンタープライズDb2 for z/OS データをDb2 Warehouse SaaS環境に取り込んで直接アクセスしたり、Presto用のDb2コネクターを介してwatsonx.data レイクハウス内のデータにアクセスしたりできます。