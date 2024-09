IBM Db2 AI for z/OSはオートノミクスを採用し、組み込まれた領域における専門知識を通じてデータベース管理業務を簡素化します。機械学習とAIを活用することで、最も要求の厳しい状況下でも、運用パフォーマンスを向上させ、 Db2 for z/OSの効率性と健全性を維持しながら、Db2 for z/OSのパフォーマンス、信頼性、コスト効率を向上させることができます。