新バージョンのDb2 Analytics Acceleratorに移行した後、Mohammed氏は次のように述べています。「クエリの実行速度が格段に速くなりました。 20分かかっていたクエリーが数秒で終わります。 以前は何時間もかかっていたバッチ・プログラムが数分で完了します」

このスピードのおかげで、Mohammed氏と彼のチームは省の要請に、より迅速に対応できるようになりました。 多くのレポートでは数回の反復処理が必要なので、1つの処理に20分かかる場合、スタッフが1つのレポートを完成させるのに数時間から1日かかることになります。 「今では、マネージャーから1時間以内に報告を出すよう言われた場合でも、出すことができます」とMohammed氏は言います。 「Db2 Analytics Accelerator for z/OSのスピードは本当に素晴らしいです」

Integrated Synchronization機能により、データ複製の遅延が3分から約3秒に短縮されました。 これは、Db2 Analytics Acceleratorを使用するダッシュボードに、ほぼリアルタイムでデータが表示できるようになったことを意味します。 Integrated Synchronizationテクノロジーは IBM® z Systems Integrated Information Processor(zIIP)テクノロジーに依存しているため、同省のz/OSシステム上の汎用プロセッサーのCPU使用率が低下し、処理コストが削減されました。

同省は、テーブルとクエリをさらに追加することで、今後もDb2 Analytics Accelerator for z/OSのスピードとパフォーマンスを引き続き活用していく予定です。同省にとって、Db2 for z/OSデータベースを円滑に稼働させ続けることは重要です。 Db2 for z/OSデータベースとDb2 Analytics Acceleratorからメリットを得られるワークロードの種類について尋ねると、Azeem氏は「私たちのDb2 for z/OS データベースでは、あらゆることを実行できます」と答えました。 同氏によると、同省ではデータ分析と機械学習のワークロードに、Db2 Analytics Acceleratorの利用を検討しているとのことです。