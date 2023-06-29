アディティブ・マニュファクチャリングとしても知られる3Dプリントは、急速に成長し、企業の製品設計、プロトタイプ、製造の方法を変えるテクノロジーです。スマートファクトリーでは、3Dプリントは、複雑な部品やコンポーネントを迅速かつ正確に製造するための人気の高いツールです。

射出成形などの従来の製造プロセスは、プロトタイプの部品形状の複雑さによって制限される可能性があり、製造には複数のオペレーションやステップが必要になる場合があります。3Dプリントを利用することで、メーカーは複雑な形状をワンステップで作成できるため、製造時間とコストが削減されます。

アディティブ・マニュファクチャリングは、航空宇宙業界、自動車、医療など、複雑な部品やコンポーネントが必要な業界で特に役立ちます。このテクノロジーにより、メーカーはスペアパーツをオンデマンドで生産できるようになり、大規模なインベントリーの必要性が減り、サプライチェーンの効率も向上します。