インドの2000億ドル規模のAIハブ & ClaudeがC®コンパイラーを構築

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AIエージェントは依然として人間を必要とするのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、ゲストホストのSecurity IntelligenceのMatt Kosinski氏に、Mihai Criveti氏、Martin Keen氏、Kush Varshney氏が加わります。

まず、Google社とDeepMind社によるインドでの2億ドル規模のAIインフラ投資—史上最大のAIインフラ契約—について確認します。これは主権の問題なのか、地理的な問題なのか、それともまったく別の何かなのでしょうか。次に、Anthropic社の研究者であるNicholas Carlini氏はClaudeを使って、完全に稼働する10万行のCコンパイラを自律的に構築しました。当社の専門家は、これが印象的なのか避けられないのか、また人間の開発者にとって何を意味するのかを議論しています。そして厳しい現実に突きつけられます。AIエージェントのスキルの36%にセキュリティ脆弱性が含まれているという現実です。最後に、ITリーダーがAIのROIに疑問を投げかける中で、「どのように」から「どれだけ」へと移行し、ROIに基づく料金体系がすべてを変える可能性があるのかについて議論します。今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

  • 00:00 - はじめに
  • 1:22 – Google社のインドにおける2000億米ドルのAIインフラ取引
  • 7:54– ClaudeはCコンパイラーを自律的に構築する
  • 26:25 - AIエージェントのスキルにおけるセキュリティの脆弱性
  • 39:44– AI ROIの問題：価値とコストの測定

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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