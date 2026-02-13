AIエージェントは依然として人間を必要とするのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、ゲストホストのSecurity IntelligenceのMatt Kosinski氏に、Mihai Criveti氏、Martin Keen氏、Kush Varshney氏が加わります。
まず、Google社とDeepMind社によるインドでの2億ドル規模のAIインフラ投資—史上最大のAIインフラ契約—について確認します。これは主権の問題なのか、地理的な問題なのか、それともまったく別の何かなのでしょうか。次に、Anthropic社の研究者であるNicholas Carlini氏はClaudeを使って、完全に稼働する10万行のCコンパイラを自律的に構築しました。当社の専門家は、これが印象的なのか避けられないのか、また人間の開発者にとって何を意味するのかを議論しています。そして厳しい現実に突きつけられます。AIエージェントのスキルの36%にセキュリティ脆弱性が含まれているという現実です。最後に、ITリーダーがAIのROIに疑問を投げかける中で、「どのように」から「どれだけ」へと移行し、ROIに基づく料金体系がすべてを変える可能性があるのかについて議論します。今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
Google社のインドにおける2000億ドルのAIインフラ取引、Claudeが2週間でCコンパイラーを構築、AIエージェントのセキュリティ脆弱性と企業のROI問題。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
AIエージェントを騙すために必要なもの結局のところ、それほどでもありません。パネリストのNick Bradley氏、Claire Nuñez氏、Jeff Crume氏が、ホストのMatt Kosinski氏とともに、AIエージェントをハイジャックし、ガードレールを打ち破るためのいくつかの新しい方法について議論します。
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