自律型トラブルシューティングとは、エージェント・ベースのシステムを使用した高度な監視方法により、人間の介入を必要とせずに問題を独自に特定、診断、解決できるシステムを指します。エージェントは性能を監視し、異常を特定し、リアルタイム診断を実行するため、システムを人間の介入なしで無人で稼働させることができます。 7

エージェント・ベースの自律的なトラブルシューティングは、次の場合に役立ちます。