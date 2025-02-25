IBMニュースレター
LLMのオブザーバビリティーとは、LLMモデルまたはアプリから、その動作、性能、アウトプット特性に関するリアルタイムのデータを収集するプロセスのことです。LLMは複雑であるため、LLMが出力するパターンに基づいてLLMを観察することができます。1
優れたオブザーバビリティー・ソリューションは、LLMアプリケーション、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API） 、ワークフローから関連するメトリクス、トレース、ログの収集で構成されています。これにより、開発者はアプリケーションを効率的かつ積極的に、大規模に監視、デバッグ、最適化することができます。
大規模言語モデル（LLM）と生成AI（Gen AI）プラットフォームのIBM watsonx.ai®そして、オープンソースのバリエーションが業種・業務で定着しつつあります。この増加により、採用後もモデルやアプリケーションの信頼性、安全性、効率を維持することがこれまで以上に重要になっています。この領域では、LLMのオブザーバビリティーが不可欠になります。
LLMの可観測性メトリックは、主に3つの側面に分類できます。
大規模言語モデル（LLM）のオブザーバビリティーは、システムの性能、参考情報、メトリクスを追跡するメトリクスを追跡して初めて実現できる4
システム性能メトリクス:
リソース使用率メトリクス:
モデル行動メトリクス:
大量のデータ、複雑なシステム・アーキテクチャー、リアルタイム追跡の必要性から、LLMを手動でモニタリングすることは困難です。ログとメトリクスが豊富なため、問題を迅速に特定することが困難になっています。さらに、手動観測は参考情報の負担が多く、エラーが発生しやすく、システムの拡張に合わせて効果的に拡張できないため、問題検知が遅くなり、トラブルシューティングが非効率的になります。
これらの制限は、LLMにおいてオブザーバビリティーを手動で維持することの困難さを示しており、エンタープライズ環境向けのより洗練された自律的なソリューションの必要性を浮き彫りにしています。6
自律型トラブルシューティングとは、エージェント・ベースのシステムを使用した高度な監視方法により、人間の介入を必要とせずに問題を独自に特定、診断、解決できるシステムを指します。エージェントは性能を監視し、異常を特定し、リアルタイム診断を実行するため、システムを人間の介入なしで無人で稼働させることができます。 7
エージェント・ベースの自律的なトラブルシューティングは、次の場合に役立ちます。
大規模に設計されたIBM® Instana®は、今日の複雑なエンタープライズ・オブザーバビリティーにリアルタイムの可視性と自律的なトラブルシューティングをもたらします。
検知、AI駆動型診断、自律的な修復という3段階のプロセスにより、Instanaはエンドツーエンドの自律的なトラブルシューティングを実現し、性能に影響が及ぶ前に問題を確実に検知して修復します 8。
この機能の詳細については、Instana エージェント型AI ウェイティングリストにご登録ください。
生成AIのスケーリングには、インテリジェントなインストルメンテーション、リアルタイムのLLMモニタリング、効果的なオーケストレーションによる自律的なトラブルシューティングが必要です。データセット、アウトプット、LLM応答の最適化に加え、最適化されたパイプラインとリアルタイムLLMテストによる堅牢なモデル性能の保守は、ユースケースなどのさまざまなユースケースでスムーズなエクスペリエンスを実現するために不可欠です。オープンソースLLMと機械学習ワークフローの使用が拡大しており、埋め込み技術を活用して、さまざまなツールを使用してLLM呼び出しを監視しています。洗練されたLLMオブザーバビリティー観測ツールを統合されたオブザーバビリティー観測プラットフォームとダッシュボードに組み込むOpenTelemetryなどのツールは、最適なモデル性能を提供するスケーラブルで安定したAIシステムを構築するために不可欠である9, 10
