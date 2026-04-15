Dynamiq社がIBM watsonxを使用してコストを意識した法務調査ワークフローを構築した方法

法務チームには、契約、方針、コンプライアンスに関するあらゆる問題について、迅速かつ説得力のある回答を提供することが求められています。しかしながら、文書の量は増え続けており、企業側はますます即時に近い対応時間を求めるようになっています。これは、IBMパートナー企業であるDynamiq社と協働している欧州の保険会社のクライアントにとって主な問題でした。

この課題に取り組むために、IBMパートナー企業の Dynamiq社 はIBM watsonx® を使用して、多数の非構造化情報、引き渡し、および多くの手作業によるレビュー作業に関する問題への技術的ソリューションを提供しました。Dynamiq社は、複数の文書からなる契約合成、ポリシーのQ&A、競合分析、管轄区域をまたぐコンプライアンス・チェックをサポートするシステムを実装しました。

結果として得られたアーキテクチャーは、オーケストレーション、低コストの照会分類、詳細な調査を組み合わせることにより、契約書のレビュー時間を90分から45分に短縮し、ビジネスに関する照会の対応時間を2日から1時間に短縮しました。さらに、長い契約書に埋もれている特定の条項、義務、条件を見つけて抽出するプロセスである条項の特定が、20分から2分に短縮しました。

法務業務ではスピードが重要です。たった一つの条項を見落とすだけで、責任、支払い条件、あるいは法令遵守義務が変わってしまう可能性があるため、これは重要な問題です。弁護士は厳しい期限の中で、複数の契約書にわたる数十もの条項を比較検討する必要に迫られることが頻繁にあります。