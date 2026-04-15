Dynamiq社がIBM watsonxを使用してコストを意識した法務調査ワークフローを構築した方法

IBM® watsonx Orchestrate®は、スタンドアロンのマルチエージェント・ワークフローを会社全体にわたる機能に変え、法的契約のレビュー時間を半分に短縮しました。
法務チームには、契約、方針、コンプライアンスに関するあらゆる問題について、迅速かつ説得力のある回答を提供することが求められています。しかしながら、文書の量は増え続けており、企業側はますます即時に近い対応時間を求めるようになっています。これは、IBMパートナー企業であるDynamiq社と協働している欧州の保険会社のクライアントにとって主な問題でした。
この課題に取り組むために、IBMパートナー企業の Dynamiq社 はIBM watsonx® を使用して、多数の非構造化情報、引き渡し、および多くの手作業によるレビュー作業に関する問題への技術的ソリューションを提供しました。Dynamiq社は、複数の文書からなる契約合成、ポリシーのQ&A、競合分析、管轄区域をまたぐコンプライアンス・チェックをサポートするシステムを実装しました。
結果として得られたアーキテクチャーは、オーケストレーション、低コストの照会分類、詳細な調査を組み合わせることにより、契約書のレビュー時間を90分から45分に短縮し、ビジネスに関する照会の対応時間を2日から1時間に短縮しました。さらに、長い契約書に埋もれている特定の条項、義務、条件を見つけて抽出するプロセスである条項の特定が、20分から2分に短縮しました。
法務業務ではスピードが重要です。たった一つの条項を見落とすだけで、責任、支払い条件、あるいは法令遵守義務が変わってしまう可能性があるため、これは重要な問題です。弁護士は厳しい期限の中で、複数の契約書にわたる数十もの条項を比較検討する必要に迫られることが頻繁にあります。
この顧客は通常、相互接続していないツールと手動レビューに分散している法務関連の仕事を1つのワークフローでカバーする必要がありました。複数の契約書を要約し、社内契約に対するポリシー質問に答え、社内の契約文を外部ソースと比較し、複数の管轄区域にわたってコンプライアンス・チェックを実行する必要がありました。最終目標は明確で、法務チームがコストを増加させることなく、より迅速で、より適切な情報に基づいた意思決定をビジネスに提供できるようにすることです。
課題をより困難にしたのは、一連の厳格な機能要件でした。システムは、厳密にコスト最適化された状態を維持する必要がありました。これは、エージェント主導型でありながら部分的に決定論的なフローを通して作業をルーティングする必要があり、分類エージェントがすべての照会を分類し（図を参照）、各推論およびツール・ステップ全体にわたって完全なトレーサビリティを維持する必要がありました。また、既存の検索およびドキュメント・インフラストラクチャーと統合し、照会の実行を4分以内に完了する必要もありました。
このシステムはまた、独自の法律文書保管、EXAを通じた外部の法務調査、SOC 2要件に沿ったアクセス・コントロールとも連携する必要がありました。こうした制約の組み合わせに対処することこそが、デモ段階から本番環境に移行する際の課題となるのです。
エンド・ユーザーにとって、Dynamiq社のソリューションがもたらす価値は即座に現れました。弁護士は、手作業による条項の探索や文書間の比較から、ガイドに基づいて引用されたアウトプットに移行できます。これにより、ビジネス上の利害関係者はより迅速に回答を得られるようになりました。総所有コスト（TCO）の観点から見ると、重要な変化は、コストのかかる推論をすべての要求に一律に適用するのではなく、本当に必要な質問に限定するという点です。
設計の中心にあるのは、オーケストレーター、低コストの法務照会分類エージェント、高度な法務調査エージェントの3つの部分からなるシステムです。各コンポーネントにはそれぞれ明確な役割とコスト・プロファイルがあり、そのおかげで全体のワークフローは実用的でスケーラブルなままです。
オーケストレーターは、最もコストの低いエージェントを確実に選択できるよう支援します。この分類エージェントは、迅速かつ費用対効果の高いトリアージ、推奨ルーティング、および簡単な照会の応答を行います。調査エージェントは高度な法務調査に焦点を当てますが、分類エージェントが推奨する場合にのみ適用されます。
Dynamiq社は、ルートを適用し、パターンを決定して合成するオーケストレーション・エージェントを構築しました。直接応答する前に、各リクエストを分類エージェントに照会し、低コストの経路で十分かどうか、あるいはリクエストをエスカレートさせる必要があるかどうかを決定します。また、実行全体を通してトークンの消費量を監視し、2つの方法で予算管理を適用します。
まず、分類エージェントが信頼性の低い高コストの推論リクエストを検出した場合、調査エージェントに仮定を確認するように依頼します。次に、コストが急増したときにステップごとに調査トークンをハードキャップし、制約付きの要約、および必要に応じて「続行しますか？」という制御を返します。オーケストレーターは、「利用規約」「自分の契約書」「社内方針」などのフレーズをデフォルトで社内照会として扱います。
オーケストレーターに最適なモデルを決定するにあたり、チームはClaude 4 SonnetとGPT-5が比較的高性能であるだけでなく、推論コストも比較的高く、速度も遅いことがわかりました。チームがGrok-4-fastを選んだのは、より高価な選択肢と比較して、スピード、コスト、品質のバランスが取れていたためです。
法務照会分類エージェント（図中では「エージェント1」と表記）は、迅速かつ低コストなトリアージを行うために設計されています。IBM® Granite® 4 Smallをすべてのリクエストのファースト・ストップとして使用し、複雑さ、データ・ソース、タスク・タイプ、推論、推奨、信頼度の6つのフィールドにわたって構造化されたアウトプットを生成します。
そのアウトプットによって、システムがローカルにとどまるか、調査エージェントにエスカレーションするか、あるいはハイブリッドな経路を選択するかが決まります。また、外部呼び出しが許可されるかどうかも判断します。分類エージェントがリクエストを「INTERNAL_ONLY」（社外秘）としてマークすると、EXAへのアクセスが無効になります。
決定論的ルーティングにより、ワークフローがより多くのトークンを消費し始める前に、安価な作業とよりコストのかかる作業を分離する予測可能な方法がチームに提供されます。
簡単な照会には、法律上の定義、単純なポリシーに関する質問、およびステータス照会が含まれます。中程度に複雑な照会では、調査エージェントによる契約条件の説明、単一文書の分析、基本的なコンプライアンス・チェックが必要になる場合があります。複雑な照会には、比較文書分析、条項レベルのコンプライアンス・スコアリング、マルチソースの法務調査、およびより複雑な法的推論タスクのためのエスカレーションが必要です。
事実上、分類エージェントはルーティング層と経費管理層の両方の役割を担うことになります。Granite 4 Smallは、システム内の他のモデルで使われていたGrok-4-fastに比べて約3倍のパフォーマンスとコスト効率を提供しました。
高度な法務調査エージェント（前の図では「エージェント2」とラベル表記）は、より重要なセマンティック作業を処理し、分類エージェントがEXTERNAL_ONLY（外部限定）またはハイブリッド・パスを推奨する場合にのみアクティブになります。Grokを搭載したこの調査エージェントは、マルチツールの検索とより要求の厳しい推論を処理します。これは、顧客独自の法的文書用にMilvus上に構築された検索拡張生成（RAG）サブシステムに接続します。公法および判例法に関する背景情報については、サブエージェントはEXAに接続します。
調査エージェントは、次の4つの主要なアウトプットを提供します。
各回答には、エグゼクティブ・サマリー、詳細な分析、推奨事項、出典の引用、そしてリスク・アセスメントが含まれ、曖昧さ、競合、古い参照、カバレッジのギャップを警告することができます。システムは矛盾する事実を検知すると、その矛盾と引用文を並べて表示します。MilvusとEXAにまたがる最初の検索が弱い場合、エージェントはより広い埋め込みかキュレートされた照会にフォールバックし、coverage_gapフラグを記録します。
顧客の完全なトレーサビリティー要件を満たすため、ランタイムはXMLパターンのReAct推論モードを使用して、推論、アクション、および観察ループを統一し、デバッグ可能にしています。この構造により、きめ細かなステップ・ログ（ワークフローの1回の実行中に発生するすべての推論決定、ツール呼び出し、モデル応答について、タイム・スタンプ付きの詳細な記録）が作成されます。また、マネージャー、エージェント、ツール、基盤モデル全体で、より明確な事後分析も作成されます。
また、ワークフローがAPIを通じてトリガーされたときに、マルチエージェント・システムがどのようにプロンプトと応答をwatsonx Orchestrateと交換するかについての可視性も維持されます。監査可能性を高めるため、モデルおよび埋め込みバージョンは各トレースと一緒に保存されます。
マルチエージェント・システムの構築後、Dynamiq社は、Dynamiqプラットフォームによって生成されたBearerトークンとサービス・インスタンスURLを使用して、API経由でこのシステムを外部エージェントとしてIBM watsonx Orchestrateにインポートしました。
チームがwatsonx Orchestrateを選択した理由は、スタンドアロンのマルチエージェント・ワークフローを会社全体の機能に変えることができるからです。Orchestrateは、単一のインターフェースへのアクセスを制限するのではなく、すべての承認済みユーザーがチャットを通じて法務調査エージェントを呼び出すことを可能にします。さらに、SAP、Salesforce、ServiceNowなどのシステムに接続されたエージェントと並行して調整することもできます。
また、エージェントが第一級のツールとして扱われる統制されたカタログを提供するため、ITチームとコンプライアンス・チームは可視性を維持できます。チームは、Dynamiq社が統合ロジックを再構築することなく、何が実行されているか、誰が使用しているか、エンタープライズ・スタックの他の部分とどのように接続されているかを確認できます。
このソリューションは、AIエージェントの維持と拡張に関する3つの主要な懸念事項に対処します。まず、マルチエージェント・システムはIBM Granite 4 Smallを使用してコストを最適化します。日常的な法的トリアージでは、よりコストの高い推論を消費することはありません。次に、組織全体の法務チームは、IBM watsonx Orchestrateを使用して、選択したユーザー・インターフェースを使用してエージェント・システムを活用できます。
最後に、エージェント・システムの全体的なアーキテクチャーは、本番環境に移行する際にクラウドおよびオンプレミスでの導入を行うための柔軟性を実現します。
このユースケースは、法律上の質問に迅速に回答することだけにとどまりません。重要なのは、そうした回答の信頼性を高め、大規模な運用におけるコストを抑えることですワークフローは、内部ソースと外部ソース間の境界を維持し、監査可能性のための推論手順をログに記録し、不確実性を隠すのではなくフラグを立てます。
法務業務においては、この種の透明性はエンドユーザーの信頼に直接影響します。回答が早ければ便利ですが、根拠が明確で、リスク要因が可視化され、コストの推移が予測可能な回答であれば、運用化がはるかに容易になります