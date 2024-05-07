あなたが大企業の人材獲得マネージャーであり、クリティカルな役割に適した候補者を見つけるのに苦労していると想像してください。複数の求人掲示板に求人内容を投稿したにもかかわらず、不適格な履歴書や興味のない履歴書が何十通も届き、そのすべてを選別するのは大変な課題になっています。その結果、手作業によるスクリーニングに貴重な時間とリソースが浪費され、採用担当マネージャーのフラストレーションが高まります。

このシナリオは、ペースの速いビジネス環境では一般的です。熾烈な人材競争は激化しており、企業は優れた候補者を迅速かつ効率的に確保しなければならないという多大なプレッシャーを抱えています。しかし、従来の採用方法は効果がないことがわかっており、人材獲得チームは対応に苦慮しています。

そこでIBM Talent Optimizers with IBM Watsonの出番です。当社が提供する主要な人工知能（AI）ソリューションは、適切な候補者をより迅速かつ効率的に見つけられるように設計されています。