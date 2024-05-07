あなたが大企業の人材獲得マネージャーであり、クリティカルな役割に適した候補者を見つけるのに苦労していると想像してください。複数の求人掲示板に求人内容を投稿したにもかかわらず、不適格な履歴書や興味のない履歴書が何十通も届き、そのすべてを選別するのは大変な課題になっています。その結果、手作業によるスクリーニングに貴重な時間とリソースが浪費され、採用担当マネージャーのフラストレーションが高まります。
このシナリオは、ペースの速いビジネス環境では一般的です。熾烈な人材競争は激化しており、企業は優れた候補者を迅速かつ効率的に確保しなければならないという多大なプレッシャーを抱えています。しかし、従来の採用方法は効果がないことがわかっており、人材獲得チームは対応に苦慮しています。
そこでIBM Talent Optimizers with IBM Watsonの出番です。当社が提供する主要な人工知能（AI）ソリューションは、適切な候補者をより迅速かつ効率的に見つけられるように設計されています。
人材獲得プロセスにAIを活用することで、採用までの時間を短縮し、候補者の質を向上させ、包括性と多様性を高めることができます。当社のソリューションは、お客様のニーズを最前線に置くクライアントファーストに重点を置いて、これらのようなメリットを達成できるように設計されています。
IBM Talent Optimizer with IBM Watson を際立たせているのは、行動科学者によって構築され、International Data Corporation (IDC) によって市場で第 1 位にランクされている、透明で追跡可能な AI ソリューションです。当社のソリューションは、ビジネスや利害関係者のニーズが変化し続けるにつれて人材ストラテジーを進化させるために必要な適応性と柔軟性を提供します。
成熟度評価または詳細な会話のスケジュールについては、IBM担当者またはIBM Business Partner®にお問い合わせください。私たちは協力して、お客様のビジネス・ニーズ、人材ストラテジー、および求められる成果を理解し、お客様の現在のビジネス・ストラテジーと懸念に対処するためのカスタマイズされたソリューションを作成します。
