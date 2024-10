Pythonを使用した線形判別分析をさらに深く理解し、scikit-learn(リンクはibm.com外部にあります)ライブラリを活用するには、 watsonx内のチュートリアル「Pythonとscikit-learnを使用した分類アルゴリズムを学習する」を参照してください。このチュートリアルでは、Pythonとscikit-learn(リンクはibm.com外部にあります)(sklearnとも呼ばれます)を使用して、分類ベースの機械学習問題を解く基本について説明します。

ステップバイステップのチュートリアルでは、まず、Irisデータ・セットの操作に必要なPythonライブラリをインポートし、データの前処理を実行してLDAモデルを作成し、評価します。

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler、LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score、confusion_matrixa

ライブラリがインストールされていない場合、pip installを使用することで解決できます。

sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysisを使用したPythonの実装における主要なパラメーター、属性、および一般的な例の概要については、このscikit-learnドキュメント(リンクはibm.com外部にあります)も参照してください。