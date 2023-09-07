ビジネスにおいては、信頼は事業運営のライセンスです。特にAIに関しては、「私たちを信頼してほしい」という姿勢には議論の余地がありません。企業向けAIを開発した最初の企業の1社であるIBMのAI開発アプローチは、信頼と透明性への取り組みに根差した基本原則によって導かれています。IBM watsonx製品を活用すると、AIのユーザーであるだけではなく、それ以上にAIの価値創造者になることができます。この製品は、データ収集から始まり、モデルやアプリケーションの責任あるデプロイメントを追跡するためのコントロールポイントに至るまで、ガバナンス、リスク・アセスメント、バイアスの軽減、コンプライアンスに重点を置いた、基盤モデルや生成AIの構築とテストのためのエンドツーエンドのプロセスを備えています。

Graniteモデルは、クライアントが独自のアプリケーションに適応させるために利用できるため、トレーニングに使用されるすべてのデータ・セットは、定義されたガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）レビュー・プロセスを実施しています。IBMは、IBM AI倫理原則に準拠したデータをIBM Data Pileに組み込むためのガバナンス手順を開発しました。データのGRC基準に対処することは、トレーニング・データのライフサイクル全体に及びます。私たちの目標は、トレーニングされた基盤モデルから、モデルがトレーニングされた特定のデータセット・バージョンにまでさかのぼる監査可能なリンクを確立することです。

多くのメディアの注目が、（当然のことながら）生成AIがヘイトや中傷的なアウトプットを生み出すリスクに集中しています。IBM では、企業がそのようなリスクを負う余裕がないことを理解しています。そのため、Graniteモデルは、IBM 独自の「HAP 検出器」によって精査されたデータでトレーニングされています。HAP 検出器は、憎悪的で冒とく的なコンテンツ (したがって「HAP」) を検知して排除するように IBM によってトレーニングされた言語モデルであり、社内モデルと公開モデルのベンチマーク対象となっています。文書内の各文にスコアが割り当てられた後、文とスコアに対して分析が実行され、分布が探索されます。これにより、フィルタリングの対象となる文の割合が決定されます。

これ以外にも、様々な品質基準を適用しています。重複を検出・除去し、アウトプットの質を向上させるとともに、文書品質フィルターを使って、トレーニングに適さない低品質文書をさらに除去します。私たちはまた、海賊版やその他の不快な内容を投稿していることで知られるウェブサイトの監視やそれらのサイトの回避など、定期的かつ継続的なデータ保護対策をデプロイしています。

生成AIテクノロジーのランドスケープは常に変化しているため、当社のエンドツーエンド・プロセスは継続的に進化、改善し、企業が信頼できる成果を提供します。