従来のBIツール、特にダッシュボードの導入率の低さは、これらのツール固有の限界と現代のビジネスの進化するニーズの両方に根ざした多面的な問題です。これらの課題が続く理由と、それが組織全体のユーザーにとって何を意味するのかを詳しく見ていきましょう。

1.複雑さとアクセスの悪さ

ダッシュボードは、統合されたデータ・ビューを表示するのには優れていますが、急な学習曲線を必要とすることがよくあります。この複雑さにより、技術に詳しくないユーザーにとっては、これらのツールに威圧感を感じたり、ニーズに対して複雑すぎると感じてしまう可能性があります。さらに、従来のダッシュボードは静的な性質を持っているため、手動での更新や再設計を行わずに、データやビジネス状況の変化に迅速に適応するように構築されていません。

2. 実行可能な洞察の範囲が限定されている

ダッシュボードは通常、データの高レベルの要約またはスナップショットを提供します。これは、迅速なステータス・チェックには便利ですが、ビジネス上の意思決定には不十分なことがよくあります。次にどのような行動をとるべきかについて限定的なガイダンスを提供する傾向があり、実行可能な意思決定にすぐに役立つ洞察を導き出すために必要なコンテキストが不足しています。これにより、意思決定者はサポートを受けられないと感じます。なぜなら、単なるデータ以上のものを必要とするからです。行動に直接役立つ洞察が必要です。

3.「未知の未知」

BI導入の大きな障壁となるのは、どのような質問をすればよいか、どのデータが関連しているかわからないという課題です。ダッシュボードは静的なものであり、ユーザーは特定のクエリーやメトリクスを念頭に置く必要があります。ビジネス・アナリストが何を探すべきか分からない場合は重要なインサイトを見逃す可能性があり、ダッシュボードの探索的なデータ分析やリアルタイムの意思決定の効果が低下します。