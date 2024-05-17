今日、組織はデータによって強化されると同時に、圧倒されてもいます。このパラドックスは、現代のビジネス・ストラテジー/ビジネス・インテリジェンスの核心にあります。利用可能なデータは前例のない量に達している一方で、実用的な洞察を引き出すには、単にデータにアクセスすれば良いわけではありません。
データ駆動型の意思決定を通じて生産性を高め、参考情報を賢く使用し、サステナビリティーを高める取り組みは、これまで以上に強くなっています。しかし、ビジネス・インテリジェンス（BI）ツールの導入率が低いことが大きなハードルとなっています。
米調査会社Gartnerによると、調査済み組織の87％で分析とBusiness Intelligence（ABI）を利用する従業員の数が増加した一方で、ABIを利用している従業員は依然として平均29％にとどまっています。BIの明確なメリットにもかかわらず、過去7年間でABIツールを積極的に利用している従業員の割合はほとんど増加していません。では、なぜBIツールを利用する人が増えたのでしょうか。
従来のBIツール、特にダッシュボードの導入率の低さは、これらのツール固有の限界と現代のビジネスの進化するニーズの両方に根ざした多面的な問題です。これらの課題が続く理由と、それが組織全体のユーザーにとって何を意味するのかを詳しく見ていきましょう。
ダッシュボードは、統合されたデータ・ビューを表示するのには優れていますが、急な学習曲線を必要とすることがよくあります。この複雑さにより、技術に詳しくないユーザーにとっては、これらのツールに威圧感を感じたり、ニーズに対して複雑すぎると感じてしまう可能性があります。さらに、従来のダッシュボードは静的な性質を持っているため、手動での更新や再設計を行わずに、データやビジネス状況の変化に迅速に適応するように構築されていません。
ダッシュボードは通常、データの高レベルの要約またはスナップショットを提供します。これは、迅速なステータス・チェックには便利ですが、ビジネス上の意思決定には不十分なことがよくあります。次にどのような行動をとるべきかについて限定的なガイダンスを提供する傾向があり、実行可能な意思決定にすぐに役立つ洞察を導き出すために必要なコンテキストが不足しています。これにより、意思決定者はサポートを受けられないと感じます。なぜなら、単なるデータ以上のものを必要とするからです。行動に直接役立つ洞察が必要です。
BI導入の大きな障壁となるのは、どのような質問をすればよいか、どのデータが関連しているかわからないという課題です。ダッシュボードは静的なものであり、ユーザーは特定のクエリーやメトリクスを念頭に置く必要があります。ビジネス・アナリストが何を探すべきか分からない場合は重要なインサイトを見逃す可能性があり、ダッシュボードの探索的なデータ分析やリアルタイムの意思決定の効果が低下します。
従来のダッシュボードは非常に役に立ちましたが、それだけではもはや十分ではありません。BIの世界は、各ユーザーのニーズを理解する、統合されたパーソナライズされたツールへとシフトしています。これは単にユーザーフレンドリーであるというだけではありません。技術的な専門知識を持つ人だけでなくすべての人にとって、これらのツールを日常の意思決定プロセスの重要な一部にすることを目指しています。
生成AIのような新しいテクノロジーは、かつてはデータの専門家しか利用できなかった機能でBIツールを強化しています。これらの新しいツールは適応性が高く、状況に応じてユーザーが信頼し、すぐに行動できる洞察を提供するパーソナライズされたBIエクスペリエンスを提供します。
IBMは、従来のダッシュボードの万能アプローチから、よりダイナミックでカスタマイズされた分析エクスペリエンスに移行しています。これらのツールは、データ検出から実行可能な意思決定までユーザーを簡単に導くことで設計されており、ユーザーが自信を持って洞察に基づいて行動できるようになります。
将来を見据えて、使いやすさとパーソナライゼーションがBIの軌跡を再定義することになるでしょう。
新世代のBIツールは、かつてデータサイエンティストだけが利用できた強力なデータ分析への障壁を取り除きます。会話型インターフェイスを含むよりシンプルなインターフェイスにより、これらのツールはチャットのように簡単にデータの操作ができます。
日常のワークフローに統合することで、高度なデータ分析が、Eメールをチェックするだけで簡単に実行できるようになります。このシフトはデータへのアクセスを民主化し、技術的スキルに関係なく、すべてのチームメンバーがデータから洞察を導き出せるようにします。
たとえば、会議の前に最新の業績の数値をすばやく確認したい営業マネージャーがいると想像してください。彼らは複雑なソフトウェアを操作するのではなく、BIツールに「先月の総売上高はどれくらいですか？」や「昨年の同時期と比べて業績はどうですか」などと質問します。
システムは質問を理解し、会話のように数秒で正確な回答を提供します。この使いやすさは、データの専門家だけでなく、すべてのチーム・メンバーがデータを効果的に操作し、情報に基づいた迅速な意思決定を行うことを保証するのに役立ちます。
パーソナライゼーションは、BIプラットフォームがデータを提示し、データとやり取りする方法を変革しています。つまり、システムがユーザーの作業から学習し、個人の好みに合わせて適応し、ビジネスにおける特定のニーズを満たすようになることを意味します。
例えば、ダッシュボードには、マーケティング・マネージャーにとって最も重要な指標が、生産スーパーバイザーとは異なる方法で表示される場合があります。ユーザーの役割だけではありません。市場で何が起こっているかや、過去のデータが示す事柄も重要です。
これらのシステムのアラートもよりスマートです。すべての変更についてユーザーに通知するのではなく、システムは過去の重要度に基づいて最もクリティカルな変更に焦点を当てます。これらのアラートは、ビジネス状況が変化した場合にも適応できるため、ユーザーが自分で情報を探すことなく、最も関連性の高い情報を確実に入手できるようになります。
ユーザーとそのビジネス環境の両方に対する深い理解を統合することで、BIツールはまさに必要とされる洞察を適切なタイミングで提供することができます。そのため、これらのツールは、情報に基づいた意思決定を迅速かつ自信を持って行うために非常に効果的です。
高度なBIテクノロジーを統合することの利点は明らかですが、組織はしばしば、その導入を妨げかねない重大な課題に直面します。これらの課題を理解することは、これらの革新的なツールの可能性を最大限に活用したいと考えている企業にとって非常に重要です。
最大のハードルの1つは、組織内に根付いた習慣と抵抗を克服することです。従来のデータ分析方法に慣れている従業員は、学習曲線や日常的なワークフローの混乱の可能性を恐れ、新しいシステムへの移行に懐疑的になる可能性があります。この抵抗を克服するには、継続的な学習と技術的な適応力を重視する文化を促進することが重要です。
新しいBIテクノロジーを既存のITインフラストラクチャーと統合することは、複雑でコストがかかります。組織は、新しいツールが現在のシステムと互換性があることを確認する必要があります。これには、多くの場合、多大な時間と技術的専門知識が必要です。複数のプラットフォーム間でデータの一貫性とセキュリティーを維持しようとすると、複雑さが増します。
生成AIは、その性質上、既存のデータ・セットに基づいて新しいコンテンツを作成します。AIによって生成されたアウトプットは、適切に監視および管理されないと、偏りや不正確さが生じることがあります。
BIツールでのAIと機械学習の使用が増えるにつれて、データ・プライバシーとセキュリティーの管理はより複雑になります。組織は、データ・ガバナンス・ポリシーが、新しいタイプのデータ・インタラクションに対応し、GDPRなどの規制に準拠できるほど強固なものであることを確認する必要があります。多くの場合、セキュリティー・プロトコルを更新し、データ・アクセスと使用状況を継続的に監視する必要があります。
ガートナーによれば、2025年までに、コンシューマライゼーション機能の増強により、ABI機能の採用が初めて50%を超え、より多くのビジネス・プロセスや意思決定に影響を与えるようになると予測されています。
BIにおける新時代の入り口に立つ私たちは、新しいテクノロジーを導入し、それらを賢く管理することに重点を置く必要があります。継続的な学習とイノベーションを受け入れる文化を育むことで、組織は生成AIと拡張分析の可能性を最大限に活用し、より賢明で迅速な、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
