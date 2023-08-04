より多くの組織がデータの民主化の文化に向けて推進し、データ・リテラシー文化をサポートするアーキテクチャーを構築しようとするにつれて、その過程でさまざまなメリットを享受するとともに、いくつかの課題にも直面するでしょう。データ民主化に向けた組織変革の際に考慮すべきメリットと潜在的なリスクには次のようなものがあります。

生産性を高める

多くの企業は、サイロを排除し、部門全体でデータをさらに活用するために、データの民主化に取り組んでいます。必要なデータ統合により、データのボトルネックが軽減され、ビジネス・ユーザーはビジネス上の意思決定を迅速に行うことができ、技術ユーザーは自身のスキルセットをより有効活用できるタスクを優先できるようになります。その結果、効率と生産性が向上します。

セキュリティー

データ・セキュリティーは最優先事項です。データの民主化は本質的に、データ・ガバナンスとデータの整合性に対する慎重かつ継続的な注意を必要とすることから、企業がデータ・セキュリティー・プロセスを改善するのに役立ちます。監視を行い、適切なデータを適切な人々の手に渡すことに重点を置いているため、結果として、より包括的なデータ・セキュリティー・ストラテジーを策定できます。

データの沼地のリスク

データ・スワンプとは、データレイクの管理が不十分な場合に生じる結果です。つまり、適切なデータ品質やデータ・ガバナンス策が備わっておらず、洞察に満ちた学習が得られない上にデータが役に立たなくなる状態を指します。あまりにも多くの企業がデータ品質の低さに苦労しています。データの民主化は、包括的な監視とデータ・ガバナンスによってこの問題に取り組むことを目指しています。データを製品として認識することで、データを適切に管理するインセンティブが高まります。

アジャイルなデータ使用

データの民主化は、データ・グラビティーの問題、つまりデータのサイズが大きくなるにつれて移動が難しくなるという考えに対抗するものです。顧客データの大規模な保管などに対して、より戦略的にアプローチすることで、企業の規模が拡大してもアクセスを維持できるようになります。

ユーザーフレンドリーなツール

データの民主化は、データにアクセスするツールを使いやすくすることによって、技術者以外のユーザーがデータをより利用しやすくすることを目指しています。これには、使用に高度な技術スキルやデータ分析の深い理解を必要としないツールが含まれます。