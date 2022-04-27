拡張データ管理：データ・ファブリックとデータ・メッシュ

Forresterによると、データ・メッシュとは、複雑で大規模な環境で分析データを共有、アクセス、管理するための分散型の社会技術的アプローチのことで、組織内または組織間で分析データを共有、アクセス、管理するためのものです。[2]

データ・メッシュ・アーキテクチャーは、ビジネス・ドメインまたは機能ごとにデータ・ソースをデータ所有者に合わせて調整するアプローチです。データ所有権の分散化により、データ所有者はそれぞれのドメインにデータ・プロダクトを作成できるようになります。つまり、データ・コンシューマー（データサイエンティストとビジネス・ユーザーの両方）は、これらのデータ・プロダクトを組み合わせてデータ分析やデータサイエンスに利用できるということです。

データ・メッシュ アプローチの価値は、下流のデータプロダクトのクレンジングと統合をデータ・エンジニアに頼るのではなく、ビジネス・ドメインを最もよく理解している上流の専門家にデータ プロダクトの作成を移行することにあります。

さらに、データ・メッシュは、パブリッシュ・アンド・サブスクライブ・モデルを可能にしてAPIを活用することで、データプロダクトの再利用を加速させます。データコンシューマーは、信頼性の高いアップデートを含め、必要なデータプロダクトを容易に入手できるようになります。