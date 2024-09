データの課題とは

従業員はデータに基づいた意思決定を行う必要がありますが、データがサイロ化されていることが非常に多くあります。組織のニーズやユースケースを深く理解することで、チームを強化し、エコシステム全体で機能するデータ・アーキテクチャーを設計できます。 最も一般的なデータのユースケースと課題は、データ統合、データ・ガバナンス、データ・オブザーバビリティー(可観測性)、データ・カタログ、データ・オーケストレーション、Master Data Managementなどです。それぞれの詳細と、最新のデータ・アーキテクチャー(データ・ファブリックなど)がデータ駆動型企業の形成にどのように役立つかを説明します。

アナリストの調査レポートを入手 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Augmented Data Quality Solutionsレポートを入手する 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Toolsに登録する IDCホワイト・ペーパー:Unlock data value by enabling data product sharing(データ製品の共有を可能にすることでデータの価値を解き放つ)