会話型の洞察発見で、データを最大限に活用。よりスマートで迅速な意思決定を推進します。
シームレスな会話型の体験により、何が起きているのか、なぜ重要なのか、次に何をすべきかを数秒で把握できます。
データを充実させ、一貫性のあるメトリクスを作成して、統合的な分析を実現します。さらに、エージェントは、貴社のコンプライアンスや法的要件に最適なLLMを選択するオプションを提供します。
データレイクハウス、オートメーション・ワークフロー、レポート作成ツール、日常の生産性向上アプリケーションと接続し、インサイトを引き出して意思決定を加速します。
watsonx BIを使用することで、評価版のコンバージョン率が低下した原因を特定し、Webチームが解決に向けて対応できるよう導くことができます。
watsonx BIに営業販売計画の障壁要因を特定させ、収益目標達成のための推奨事項を得ることができます。
watsonx BIを活用して在庫の傾向や異常を評価し、ペナルティーや収益損失を回避するために供給計画を見直します。
watsonx BIに製品別または市場別の収益内訳を取得させ、成長機会を特定し、資金を再配分して収益増加を加速します。
洞察を瞬時に引き出し、意思決定を加速します。
意味構造のオートメーションとメトリクス生成により、準備時間を大幅に短縮します。
ビジネス・ロジックに基づき、メトリクスに管理された信頼できる洞察を取得します。
現在のプロセスを中断することなく、既存のツールを引き続き使用します。
watsonx BIの提供開始時にご連絡を受け取るには、順番待ちリストにご登録ください
リソースと連絡を取り合い、ビジネス・アナリストやアドバイザーが対応できるようになり次第、お知らせいたします。