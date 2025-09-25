IBM Data and AIが2025年第3四半期のConstellation Shortlist™に選出

Constellation Research社は、2025年第3四半期のショートリストを発表し、ビジネスおよびITのリーダーが急速に進化する今日のデジタル・ランドスケープで一歩先を行くために注目すべきベンダーとソリューションを紹介しました。
IBM Data and AIは、3つのカテゴリーで評価されました。
シリコンバレーを拠点とする大手アドバイザリーおよびアナリスト企業であるConstellation Research社の評価は、早期導入者に関連するベンダーに焦点を当て、企業がデータ・ストラテジーをモダナイズし、AI導入を拡大し、信頼できるエンタープライズ対応ソリューションで測定可能なビジネス成果を推進できるよう支援するIBMのコミットメントを浮き彫りにしています。
「AI時代への移り変わりには、データに基づいて意思決定を行うという考え方が必要です」と、Constellation Research社のCEO（最高経営責任者）兼創設者であるR “Ray” Wang氏は述べています。「データ・レイクハウスからマルチクラウド分析、BIプラットフォーム、AIとMLまで、IBMはお客様が求めるソリューションを提供することで、Constellationのアナリストから評価されています。」
2025年AI搭載次世代アプリケーション向けデータレイクハウスのショートリストに選出
watsonx.dataはエンタープライズAIと分析のための、ハイブリッドなオープン・データレイクハウスです。クラウドまたはオンプレミス全体で構造化データと非構造化データを統合し、AIに向けたより信頼性の高いデータを提供します。標準装備のガバナンスとアクセス制御により、データの取り込み、準備、取得を簡単に拡張・自動化し、生成AIアプリケーションを強化できます。
Constellation社の基準に対して、以下のように対応しています。
2025年度のマルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォームのショートリストに選出
watsonx BIは、リリースからわずか1カ月で、Constellation Shortlist™のマルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォームカテゴリで、7つの優秀ソリューションの1つに選ばれました。7つの優秀ソリューションの1つに選出されたwatsonx BIは、エンタープライズ・グレードの拡張性、信頼できるガバナンス、生成AIを活用した洞察によって、企業が最新のBIの課題に対処するサポートをしています。
Constellation社の基準に対して、以下のように対応しています。
2025年人工知能および機械学習カテゴリのショートリストに選出
IBM® watsonx.aiは、企業が1つの統合開発スタジオで生成AIとMLの両方のアプリケーションを開発、デプロイ、拡張できるように支援します。開発者は基盤モデルを選択してカスタマイズし、事前構築済み、カスタムおよびオープンソースの幅広いツールにアクセスし、主要なフレームワークを活用して、クラウドとオンプレミスのハイブリッド・デプロイメント・オプションを利用できる柔軟性と選択肢が得られるため、迅速なテストが可能となり、ビジネスの価値実現までの時間を短縮します
コンステレーション・ショートリスト基準のハイライトには以下のようなものがあります。
IBM製品が3つのConstellation Shortlistカテゴリに含まれている事実は、信頼できるエンタープライズ・グレードのAIに対するその差別化されたアプローチを浮き彫りにしています。watsonx.data、watsonx BIとwatsonx.aiを組み合わせることで、組織がデータ・プラットフォームをモダナイズし、AIを運用化し、責任を持って導入を拡大するための基盤を提供します。事業が信頼できるAIを大規模に活用する際に、watsonxがどのように役立つのかご覧ください。