アナリティクス

IBM Data and AIが2025年第3四半期のConstellation Shortlist™に選出

執筆者

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research社は、2025年第3四半期のショートリストを発表し、ビジネスおよびITのリーダーが急速に進化する今日のデジタル・ランドスケープで一歩先を行くために注目すべきベンダーとソリューションを紹介しました。

IBM Data and AIは、3つのカテゴリーで評価されました。

  1. AI搭載の次世代アプリケーションのためのデータ・レイクハウス
  2. マルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォーム
  3. 人工知能と機械学習

シリコンバレーを拠点とする大手アドバイザリーおよびアナリスト企業であるConstellation Research社の評価は、早期導入者に関連するベンダーに焦点を当て、企業がデータ・ストラテジーをモダナイズし、AI導入を拡大し、信頼できるエンタープライズ対応ソリューションで測定可能なビジネス成果を推進できるよう支援するIBMのコミットメントを浮き彫りにしています。

「AI時代への移り変わりには、データに基づいて意思決定を行うという考え方が必要です」と、Constellation Research社のCEO（最高経営責任者）兼創設者であるR “Ray” Wang氏は述べています。「データ・レイクハウスからマルチクラウド分析、BIプラットフォーム、AIとMLまで、IBMはお客様が求めるソリューションを提供することで、Constellationのアナリストから評価されています。」

3つのカテゴリーに選出

IBM watsonx.data

2025年AI搭載次世代アプリケーション向けデータレイクハウスのショートリストに選出

watsonx.dataはエンタープライズAIと分析のための、ハイブリッドなオープン・データレイクハウスです。クラウドまたはオンプレミス全体で構造化データと非構造化データを統合し、AIに向けたより信頼性の高いデータを提供します。標準装備のガバナンスとアクセス制御により、データの取り込み、準備、取得を簡単に拡張・自動化し、生成AIアプリケーションを強化できます。

Constellation社の基準に対して、以下のように対応しています。

  • 次世代アプリケーションに向けたアプリケーション開発機能：異なるソースやフォーマット間で非構造化データと構造化データをシームレスに統合し、生成AIアプリケーションにより信頼性の高いデータを提供します。
  • トランザクション、分析データベース—ネイティブおよび／またはサードパーティー：watsonx.dataは、複雑なETLプロセスを必要とせずに、トランザクション・データベースと分析データベースの両方をネイティブにサポートします。標準搭載されたデータ・ファブリック機能により、さまざまな種類のワークロードを自動化および拡張し、目的に合わせた複数のクエリー・エンジンでコスト・パフォーマンスを最適化します。
  • アクセスとセキュリティー、コンプライアンス、ガバナンス制御：一元化されたガバナンスとアクセス制御により、ドキュメント・ソース・システムからエンドAIエージェントやアプリケーションに至るまで、データ漏洩やコンプライアンス上の懸念を伴うことなく、企業全体でデータを共有できます。

IBM watsonx BI

2025年度のマルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォームのショートリストに選出

watsonx BIは、リリースからわずか1カ月で、Constellation Shortlist™のマルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォームカテゴリで、7つの優秀ソリューションの1つに選ばれました。7つの優秀ソリューションの1つに選出されたwatsonx BIは、エンタープライズ・グレードの拡張性、信頼できるガバナンス、生成AIを活用した洞察によって、企業が最新のBIの課題に対処するサポートをしています。

Constellation社の基準に対して、以下のように対応しています。

  • AI駆動型、ソース全体のインサイト：柔軟な拡張性と管理されたアクセスのために構築されたクラウドネイティブなサービスであるwatsonx BIは、データが存在する場所に分析をもたらし、環境全体でより高速なパフォーマンスと一貫したセキュリティーを提供します。
  • データの統合とオートメーション：標準搭載のコネクターとメタデータの解釈により、データを強化し、メトリクスの作成を自動化することで、未加工データから実行可能な洞察へのプロセスを加速します。
  • マルチモーダル分析：ダッシュボードから自然言語クエリー、生成AI搭載のプロンプトに至るまで、ユーザーは対話型でコンテキストに基づく洞察を即座に得ることができます。
  • AI/ML統合：複数の大規模言語モデルをサポートし、管理された企業データに生成AIを組み込むことで、データ・スチュワードがメトリクスの定義とモデルの使用を制御できるようにします。
  • 管理されたセマンティック・レイヤー：一元化されたセマンティック・レイヤーとメトリクス・カタログにより、チーム間の一貫した定義、透明性の高いクエリ・ロジック、安全なロールベースのコラボレーションが実現します。

IBM watsonx.ai

2025年人工知能および機械学習カテゴリのショートリストに選出

IBM® watsonx.aiは、企業が1つの統合開発スタジオで生成AIとMLの両方のアプリケーションを開発、デプロイ、拡張できるように支援します。開発者は基盤モデルを選択してカスタマイズし、事前構築済み、カスタムおよびオープンソースの幅広いツールにアクセスし、主要なフレームワークを活用して、クラウドとオンプレミスのハイブリッド・デプロイメント・オプションを利用できる柔軟性と選択肢が得られるため、迅速なテストが可能となり、ビジネスの価値実現までの時間を短縮します

コンステレーション・ショートリスト基準のハイライトには以下のようなものがあります。

  • クラウドベースのスケーラブルなインフラストラクチャーを提供：ハイブリッドおよびマルチクラウドのデプロイメントに向けた、アプリケーションの拡張性を提供する統合型のAIおよびML開発スタジオ。
  • 複数の種類のモデルをサポート：Model Gatewayは、高度なチューニング・オプション、合成データ生成、AIとMLのユースケースに対応した柔軟なデプロイメント方法を備えたIBM、パートナー、サードパーティーの基盤モデルへのアクセスを可能にします。
  • プロセスの自動化をサポート：AutoAI for RAG and Machine Learningは、RAGとMLモデルの作成プロセスを自動化し、統合されたUIエクスペリエンスでモデルのトレーニング、最適化、デプロイメントを合理化します。

実際の動作を見る

IBM製品が3つのConstellation Shortlistカテゴリに含まれている事実は、信頼できるエンタープライズ・グレードのAIに対するその差別化されたアプローチを浮き彫りにしています。watsonx.datawatsonx BIwatsonx.aiを組み合わせることで、組織がデータ・プラットフォームをモダナイズし、AIを運用化し、責任を持って導入を拡大するための基盤を提供します。事業が信頼できるAIを大規模に活用する際に、watsonxがどのように役立つのかご覧ください。

IBM watsonx.data
IBM Watsonx BI
IBM watsonx.ai

詳細はこちら IBM watsonx.data IBM watsonx BI IBM watsonx.ai