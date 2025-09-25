IBM Data and AIが2025年第3四半期のConstellation Shortlist™に選出

IBM Data and AIは、3つのカテゴリーで評価されました。

AI搭載の次世代アプリケーションのためのデータ・レイクハウス マルチクラウド分析およびBusiness Intelligenceプラットフォーム 人工知能と機械学習

シリコンバレーを拠点とする大手アドバイザリーおよびアナリスト企業であるConstellation Research社の評価は、早期導入者に関連するベンダーに焦点を当て、企業がデータ・ストラテジーをモダナイズし、AI導入を拡大し、信頼できるエンタープライズ対応ソリューションで測定可能なビジネス成果を推進できるよう支援するIBMのコミットメントを浮き彫りにしています。

「AI時代への移り変わりには、データに基づいて意思決定を行うという考え方が必要です」と、Constellation Research社のCEO（最高経営責任者）兼創設者であるR “Ray” Wang氏は述べています。「データ・レイクハウスからマルチクラウド分析、BIプラットフォーム、AIとMLまで、IBMはお客様が求めるソリューションを提供することで、Constellationのアナリストから評価されています。」