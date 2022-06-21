データ・ファブリックでデータ戦略を実行

私が2016年にIBMに再入社したとき、企業レベルのデータとその利用は極めて重要な時期を迎えていました。クラウド・コンピューティングとAIの進歩により、データが必要なアウトプットを超えて、はるかに大きな役割を果たす可能性があることは明らかでした。データは、組織のあらゆる側面にメリットをもたらすことができる資産として登場しつつありました。

新任の最高データ責任者（CDO）として、私はIBMをハイブリッドクラウドとAI駆動型エンタープライズにすることを中心に構築されたビジネス・データ戦略の構築を担当しました。私の目標は、適切なユーザーにデータへのアクセスを提供するストラテジーとアーキテクチャーを実装することでした。重要な側面は、データが信頼でき、安全である必要があり、プライバシーを犠牲にすることなく分析を通じてビジネス価値を高める洞察を提供する必要があるということでした。

また、2018年5月に発効したEUの一般データ保護規則（GDPR）への準備も重要な部分でした。セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスをストラテジーに組み込むという当社の取り組みは、今もなおクライアントとお客様がGDPRへの対応を達成するためのデジタル・ソリューションとして役立っています。

進化し続ける環境の複雑さの中で、当社はデータ・ストラテジーを実現するためにデータ・ファブリック・アーキテクチャーの必要性を認識しました。データ・ファブリックの重大なメリットは、データがどこにあり、何の基盤となり、何に関連しており、そして誰がデータにアクセスできるかを詳細に示す拡張型ナレッジ・グラフを提供できることです。データ・ファブリックの主要コンポーネントである拡張型ナレッジ・グラフを確立すると、私たちはサプライチェーンからの調達、見積から現金化まで、すべての主要プロセスにAIを導入し、企業全体をインテリジェントに自動化できる強力な立場にありました。これにより最終的にはサイクル・タイムが大幅に短縮されました。さらに、私たちはすぐに、自社のビジネス変革がクライアントやお客様にとっての青写真であることに気づきました。しかし、データ・ファブリックには他に何ができるのでしょうか。