データ・ファブリックでデータ戦略を実行

現在、組織は過去2年間のデジタル加速に刺激された絶え間ないデータ増加を経験しています。この時期はデータ管理の大きな機会を提供する一方で、企業がハイブリッドやマルチクラウド環境に取り組むにつれて驚異的な複雑さも生み出しています。
データ戦略を補完し強化するアーキテクチャーを選ぶ際、データ・ファブリックはデータ・リーダーの間でますます注目される話題となっています。このアーキテクチャー的アプローチは、データアクセスを簡素化し、大規模にセルフサービスデータ消費を促進することでビジネス価値を解き放ちます。
データ・ファブリックとデータ・ストラテジーに関する、IBMが最近開催したChief Data and Technology Officer Summitで、私はデータ・ファブリック・アーキテクチャーが的刹那タイミングで、適切なデータを、企業の適切な人材に提供することで、組織全体の意思決定を促進する上でどのように役立つかについて、世界有数の権威ある組織のデータ・リーダーと刺激的な会話をしました。
データ・ファブリックは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でさまざまなデータ・ソースを調整し、分析、AI、その他のアプリケーションをサポートするビジネス対応データを提供します。この強力なデータ管理概念はデータのサイロを打破し、データ・ガバナンスとプライバシー、マルチクラウド・データ統合、全体的な360度の顧客ビュー、信頼できるAIなどを形成する新たな機会を可能にします。
私が2016年にIBMに再入社したとき、企業レベルのデータとその利用は極めて重要な時期を迎えていました。クラウド・コンピューティングとAIの進歩により、データが必要なアウトプットを超えて、はるかに大きな役割を果たす可能性があることは明らかでした。データは、組織のあらゆる側面にメリットをもたらすことができる資産として登場しつつありました。
新任の最高データ責任者（CDO）として、私はIBMをハイブリッドクラウドとAI駆動型エンタープライズにすることを中心に構築されたビジネス・データ戦略の構築を担当しました。私の目標は、適切なユーザーにデータへのアクセスを提供するストラテジーとアーキテクチャーを実装することでした。重要な側面は、データが信頼でき、安全である必要があり、プライバシーを犠牲にすることなく分析を通じてビジネス価値を高める洞察を提供する必要があるということでした。
また、2018年5月に発効したEUの一般データ保護規則（GDPR）への準備も重要な部分でした。セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスをストラテジーに組み込むという当社の取り組みは、今もなおクライアントとお客様がGDPRへの対応を達成するためのデジタル・ソリューションとして役立っています。
進化し続ける環境の複雑さの中で、当社はデータ・ストラテジーを実現するためにデータ・ファブリック・アーキテクチャーの必要性を認識しました。データ・ファブリックの重大なメリットは、データがどこにあり、何の基盤となり、何に関連しており、そして誰がデータにアクセスできるかを詳細に示す拡張型ナレッジ・グラフを提供できることです。データ・ファブリックの主要コンポーネントである拡張型ナレッジ・グラフを確立すると、私たちはサプライチェーンからの調達、見積から現金化まで、すべての主要プロセスにAIを導入し、企業全体をインテリジェントに自動化できる強力な立場にありました。これにより最終的にはサイクル・タイムが大幅に短縮されました。さらに、私たちはすぐに、自社のビジネス変革がクライアントやお客様にとっての青写真であることに気づきました。しかし、データ・ファブリックには他に何ができるのでしょうか。
データ・ファブリックは、可視性を生み出す中央のガラス張りとして機能するだけではありません。また、データ・メッシュなどのコンポーネントに柔軟な基盤も提供します。データ・メッシュは、大規模なエンタープライズ・データ・アーキテクチャーをさまざまなチームが管理できるサブシステムに分割します。
データ・ファブリック基盤を構築することで、組織はすべてのデータを単一の場所やデータ・ストアに移動させる必要がなくなり、完全に分散化されたアプローチを採用する必要もなくなりました。代わりに、データ・ファブリック・アーキテクチャーにより、論理的または物理的に分散する必要があるものと、集中する必要があるものの間のバランスを取ることが可能になります。
データ・ファブリックは、データ資産のカタログ化、資産から製品への変換、フェデレーテッド・ガバナンス・ポリシーへの準拠を含む、セルフサービスや作成機能をデータ所有者に提供するなどの方法で、データメッシュの基盤を整えます。
今日のデータ・リーダーは主に、リスク軽減、収益拡大、収益向上という3つの戦略的推進力のいずれかに注力しています。データ・ファブリック・アーキテクチャーを中心に戦略を構築することの魅力は、データ・リーダーがこれらのビジネス・ニーズに同時に対応することでチェンジ・エージェントとして機能できることです。
IBMサミットでは、データ管理の世界における分散化がさらに進む新しい段階に入っていることについて、データ・リーダー全員の意見が一致しました。データ・ファブリックやデータ・メッシュなどの概念は、データ・プロダクトのライフサイクル全体を通してチームが必要とするリソースやツールにオンデマンドでアクセスできるようにすることで、戦略において重要な役割を果たすと予想しています。
しかし、まだ議論すべきことがあります。新しくリリースされたデータ・リーダー向けガイド「The Data Differentiator」には、データ戦略の設計と実装のための6段階のアプローチが掲載されています。この情報は、クライアントとの契約期間中、IBMの専門家によって継続的にテストおよび最適化されています。そこで、データを活用して成功するには何が必要かという議論を促進するために、この情報をコミュニティと共有したいと考えました。また、データ管理アーキテクチャーが果たす役割についての議論もあります。
データ・ファブリックやデータ・ストラテジーを実現する方法に関するデータ・リーダーの話をさらに聞くには、CDO/CTOサミット のアーカイブをご覧ください。
