データの断片化とは何か

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

データの断片化の定義

データの断片化は、データが異なるシステム、アプリケーション、クラウドデータベース、ドキュメントに散在している場合に発生します。

断片化されたデータは、アクセス、管理、使用が難しく、経営幹部にとってデータ関連の課題のトップ3です。1これにより、データの孤立、一貫性のないメトリクス、複数の信頼できる情報源、手作業によるデータ処理への依存が生じます。このような課題は事業計画や意思決定にも及び、業務効率や生産性、イノベーション・プロジェクトの妨げとなっています。

エンタープライズ検索拡張生成（RAG）は特に、文脈に沿った回答を提供するために、独自の情報を含む大規模なデータ・セットを必要とします。しかし、データチームがさまざまな場所やリポジトリにまたがってデータを整理しなければならない場合、これらの取り組みはすぐに勢いを失います。

多くの組織にとって、データの断片化を避けるのは簡単ではありません。企業が管理するデータの量は爆発的に増えており、その多くは非構造化データです。2025年の研究によると、最高データ責任者のうち、組織が非構造化データをビジネス価値をもたらす形で活用できると確信しているのは、わずか26%にすぎません。2

既存のレガシー・システムに新しいサービスとしてのソフトウェア（SaaS）ツール、クラウド・プラットフォーム、ビジネス・アプリケーションが着実に追加されていくことで、すでに複雑な環境がさらに複雑になります（一般にSaaSスプロールと呼ばれる現象）。

統合データを実現するために、組織はデータ統合 、集約、データ・ガバナンスデータ・ファブリックアーキテクチャーなどのストラテジーを活用することができます。しかし、データの断片化に対処するには、考え方の転換も必要です。つまり、データを戦略的資産としてサポートするための文化や働き方の調整です。

データの断片化には2つのタイプがあります。このページでは、システムや環境全体での組織のデータの制御されていない分散に焦点を当てています。ただし、この用語は、目的志向のデータベース管理システム（DBMS）やファイル・システムの性能最適化ストラテジーを表すこともあります。

データの断片化の兆候とは何か

理想的なシナリオでは、企業は高速で稼働します。効率的で、リアルタイムのデータフローに基づき、すべてを高速の人工知能（AI）ツールによってサポートされる、データ駆動型の意思決定を行います。しかし実際のところ、多くの組織ではデータ資産が断片化されているため、時間とコストがかかり、手作業が非常に多くなります。

以下は、企業におけるデータの断片化の主な例です。

  • 信頼できる唯一の情報源がない
  • かなりの手作業
  • 遅い、または停滞した意思決定
  • 増大するITコスト
  • 安全保障とガバナンスのギャップ

信頼できる唯一の情報源はありません

データが断片化されている場合、さまざまな部門やシステムが一貫して参照できる、信頼性の高い統一されたビューを維持することは困難です。これは多くの場合、信頼できる唯一の情報源（SSOT）と呼ばれます。

SSOTがなければ、データの不一致が発生し、チームは一元化されたレポートに対する信頼を失い、代わりに独自のデータセットと分析に依存するようになります。この断片化された意思決定は、ビジネス全体に一貫性の欠如と不整合を生み出します。

大規模な手作業

分断されたデータでの作業は本質的に非効率的です。データチームは、データの検索、収集、照合を行うだけでなく、パイプラインの手作業での接続や、システムに互換性がない場合にデータの複製を行う必要があります。

データは非構造化であることも多く、その場合は統合して使用できるようにするために、追加のデータ準備が必要になります。このような反復的なタスクは完了するまでに数時間かかる場合があり、ワークフローの非効率性が生じ、生産性が低下します。

意思決定の遅延または停滞

サイロ化されたデータ環境では、統合環境または一元化された環境と比較して、データを取得するために追加の手順が必要となるため、アプリケーションやシステムの速度が低下する可能性があります。これによりレイテンシーが発生するため、データが最終的にダウンストリームで使用されるときに到着した場合に、データが古くなっている可能性が高く、時代遅れの洞察が生成される可能性があります。

レイテンシーはまた、モデルリアルタイムの意思決定ではなく、過去にさかのぼる分析に制限することで、AIの成功に大きな障壁をもたらします。

増大するITコスト

データの断片化は、異種のシステムの維持管理に関連するストレージコスト、冗長ソフトウェアへの投資、新システムの統合に必要な追加リソースなど、さまざまな形でコストを押し上げる可能性があります。このような運用オーバーヘッドの増加は、時間の経過とともに総所有コストを増加させ、AIのような新しいテクノロジーの採用を含むモダナイゼーションへの取り組みを遅らせます。

セキュリティーとガバナンスのギャップ

複数の運用システム、パブリッククラウドやプライベートクラウド、オンプレミスのデータセンター、サーバーに分散するデータは、規制要件やプライバシー・ポリシーに沿って発見管理保護することがより難しくなります。

このデータの分散は、悪意のある人物の攻撃対象領域を増やし、盲点を生み出すことで、セキュリティーの脆弱性をもたらします。つまり、あるチームがプラットフォームで強力なデータ・アクセス制御を採用しているからといって、同じデータが他のチームでも保護されるとは限らないのです。

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

データの断片化がどのようにエンタープライズAIの障壁になるか

エンタープライズAIは達成可能になりつつありますが、ほとんどの企業のデータ環境は依然として断片化されすぎていて、大規模にサポートできません。例えば、2025年のデータによると、調査対象のほぼすべての組織が今後1年以内に高度なAIをデプロイすることを計画していますが、58％が明確に定義されたデータ基盤がないことを認めています。3

構造化データと非構造化データの両方にアクセスできる統合環境がなければ、組織は競争力を維持するために必要な速度と規模でAIプロジェクトを本番環境に移行するのに苦労することになるでしょう。

その理由について詳しく説明します。

  • 実行が遅くなります：AIは、さまざまなソースからの大量のデータを必要とします。データがサイロ化していると、チームはモデルの構築とデプロイよりも、データの検索と準備に多くの時間を費やすことになります。

  • コンテキストが制限されます。断片化されたデータは、ビジネスの一部しか把握できません。全体像にアクセスできなければ、モデルのアウトプットは望ましい精度、ニュアンス、有用性を欠きます。

  • リスクが高まります。断片化により、データの信頼性が損なわれます。また、データの管理と保護に一貫性がないことも示しています。これはAIシステムでデータが使用されると、増大する可能性のあるリスクです。

結局のところ、エンタープライズAIは、その背後にあるデータと同じくらい強力で、同じくらい有用です。CEOの72％は、独自データが生成AIの価値を解き放つ鍵であるとまで述べています。4

データの統一が重要な理由を説明するビデオで、IBMのプロダクト・マネジメントwatsonx.data担当副社長であるEdward Calvesbertは、AIにとっての独自データの重要性をさらに強調しています。

「あなたの組織のデータは宝の山です。競合他社にはない、貴社ならではのものです。組織が信頼性と精度の高いAIを実現する方法を検討する場合は、AI対応データを用意することから始めることになります。

AI対応データとは

データが断片化される原因

データの断片化は、急速なデジタル・トランスフォーメーションの兆候であることが多いです：現在の組織は、ますます分散し、混沌としているIT資産全体にデータを保管し、作成しています。データの断片化の具体的な原因には、次のようなものがあります。

  • ハイブリッド・マルチクラウド環境
  • 未連携のシステム
  • 増加するデータ量
  • 弱いデータガバナンス

ハイブリッド・マルチクラウド環境

現代の組織では、複数のパブリッククラウド・プラットフォームと、プライベートクラウド・インフラストラクチャーやレガシー・システムが融合される傾向があります。ハイブリッドマルチクラウド形式は、柔軟性、拡張性、スピードを提供する一方で、ビジネス全体の包括的なデータの可視性を著しく制限する可能性があります。

ストレージ、プラットフォーム、ガバナンスを含む分散型のデータ・インフラストラクチャーは、効果的な統合と管理が困難な断片化された環境を生み出します。

断絶されたシステム

個々の事業単位が異なるスプレッドシート、ツール、ダッシュボード、プラットフォームを使用するのは珍しいことではありません。しかし、分離されたシステムでは、特にレガシー・ツールと最新のツールが混在している場合、データについて簡単に通信できません。

この切断が特に問題となっているのは、これらのシステムの多くが関連するデータや重複するデータを使用して動作していることが多く、それぞれが他のデータを認識せずに、独立してデータを管理していることです。この分離により深いデータ・サイロが生まれ、意図しないデータの保持、不整合、冗長性が生じます。

データ量の増加

データは、現代のビジネスの競争力を維持する潤滑油です。この論理に従えば、企業は、ビジネス・インテリジェンス（BI）であれ機械学習（ML）であれ、無秩序に増加するツールやシステムによって生成されたあらゆるデータポイントを、後で使用するために確保していることになります。

しかし、このデータのほとんどは、PDF、ドキュメント、画像、動画といった非構造化情報です。前例のないスピードと圧倒的な量で到来しています。従来のデータ管理機能は、このデータの氾濫を一元的に管理するのに苦労しており、その結果、組織全体で断片的なアプローチになっています。

弱いデータ・ガバナンス

データ・ガバナンスは、組織のデータの品質セキュリティー、可用性を確保するのに役立ちます。ガバナンスの基準、プロセス、ポリシー、手順が明確でなかったり、施行が不十分だったりすると、ビジネス機能に支障をきたします。

この曖昧さにより、チームは個々のシステムに独自のデータ標準と分類法を作成することになり、将来の情報共有、コラボレーション、エンドツーエンドの可視性が妨げられます。

AI Academy

生成AIの成功の鍵はデータ管理

生成AIの使用を成功させるために、高品質のデータが不可欠である理由をご覧ください。
エピソードに移動

データの断片化を解決する方法

実際には、エンタープライズ・データを統合することは、組織があらゆる情報を1つのストレージ・スペースに完全に集約する必要があることを意味するわけではありません。

このアプローチは、ハイブリッド・マルチクラウド環境の複雑さ、データ量の増加、そしてコンプライアンス、セキュリティー、ガバナンスを考慮する必要性があるため、現実的ではありません。むしろ、統合の目標は、適切なデータを適切なタイミングで適切な人につなげることです。

データの断片化を解決するためのストラテジーには、次のようなものがあります。

  • マインドセットと文化のシフト
  • データ・ガバナンスの強化
  • データ・プラットフォームの統合
  • データとシステムの統合
  • データ・ファブリック・アーキテクチャーの採用
  • AI/MLツールの使用
マインドセットと文化のシフト

データの断片化は単なるITの問題ではありません。また、文化的なものでもあります。経営幹部の68％が、現在の組織構造をAIの価値を最大限に実現する上での障壁と考えています。5

これを解決するには、すべての従業員がデータを戦略的資産と見なす、データ・スチュワードシップに向けた新しいデータ・マインドセットが必要です。この変化には、データ・エクスペリエンスが製品エクスペリエンスを反映する、製品としてのデータ・アプローチの促進が含まれます。アクセスしやすく、使いやすく、測定可能な価値を提供します。
データ・ガバナンスの強化

強力なデータ・ガバナンスは、データのライフサイクル全体を通じて、データが作成、保管、アクセスされる方法に関するフレームワークを標準化および徹底することで、断片化を減らすのに役立ちます。ガバナンス戦略には、メタデータ管理データ品質管理、データ標準、アクセス制御が含まれる場合があります。

しかし、ガバナンスは単独で存在するわけではありません。実際のビジネス目標とロードマップに基づいて構築され、定義された利害関係者の役割と、望ましい結果をサポートするために必要なテクノロジー・インフラストラクチャーをともなう必要があります。
データ・ソースを統合する

異種のデータ・ソースを組み合わせて、一元化されたデータ・リポジトリーを作成することで、データの断片化を解決することができます。このアプローチは通常、ETL/ELTパイプラインを使用して、データをデータウェアハウスまたはデータレイクに移動することで実現されます。

データ・サイロを減らすだけでなく、統合により、一貫したアクセス、分析、意思決定をサポートする、統合された信頼できる情報源が提供されます。
データとシステムの統合

データ統合プロセスでは、断片化されたデータを結合・変換し、ビジネスですぐに利用できるようにします。一般的なアプローチには、ETL/ELTやデータの複製などがあります。

ゼロ・コピー統合などの新しいオプションでは、データを移動するのではなく、データが存在する場所でクエリを実行します。また、アプリケーション・プログラミング・インターフェース （API）を使用して、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境全体でシステムとデータを接続する、サービスとしての統合プラットフォーム（iPaaS）も登場しています。
データ・ファブリック・アーキテクチャーの採用

データ・ファブリックは、分散環境全体のデータの統合ビューを作成します。この最新のデータ・アーキテクチャーは、自動化、アクティブ・メタデータ、機械学習、APIを使用して、サイロを破壊し、データ資産を管理し、データ管理を大規模に合理化します。

データ・ファブリックは、ガバナンスとアクセスのバランスを取ることで、企業がセキュリティとコンプライアンスを維持しながら、マルチクラウド環境全体でデータをより有効に活用できるように支援します。

AI/MLツールの使用

AIやMLツールは、データ検出、統合、分類クレンジング、検索などのタスクを自動化することで、データの断片化を解決するのに役立ちます。これらの機能は、データ・ストレージ、統合、ガバナンス、マスターデータ管理システムに組み込まれることが多くなっています。

AI/ML対応ツールは、自動的にメタデータを追加し、リネージュを追跡し、適切なアクセスポリシーを適用することでガバナンスの強化も行うと同時に、組織全体に分散しているデータの発見、使用、保護をより容易にします。

データの断片化を解消する適切なデータ戦略とツールがあれば、組織は大きなメリットを享受できるようになります。まず、AIの導入が加速し、意思決定が改善されるでしょう。長期的には、企業を継続的にサポートして変革するる、民主化されたデータ・エコシステムを獲得することができます。

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

参考情報

マイクやカメラなどの複数のアイコンが並んだ3Dレンダリング
AIエージェントはデータに基づいて動作します。あなたのAIエージェントは準備できていますか？

データは競争上の優位性です。この短時間のWebセミナーでは、安全な方法でAIを解き放ち、測定可能なROIを達成する方法を紹介します。

Techsplainersのロゴ
データ管理の説明

IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、AIのデータの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
ボリューム・ノブやクリップボードなど、複数のアイコンが並んだ3Dレンダリング
データを統合してアクセスし、AIの拡張を支援

AIに適したデータへの道が、多くの場合構造化データと非構造化データへの効果的なアクセスから始まる理由と、データ・リーダーを妨げる可能性のある課題をご確認ください。
Dynamiq社のロゴ
法的なオーバーヘッドが戦略的な洞察に変わる

AI搭載の法律エージェントが、意思決定の迅速化、手作業の削減、コンプライアンスの向上にどのように役立つかをご覧ください。
ポッドキャストで会話する2人の男性
AI Academy：エンタープライズAIのためのデータ・ストラテジーの構築

このエピソードでは、Cathy Reeseが、最高品質のデータ資産を活用することを要求する高度なAIに対応したデータ・ストラテジーを今日の組織が必要としていることを説明します。
カメラや紙飛行機など、並んだ複数のアイコンの3Dレンダリング
AIのためのハイブリッドなオープン・データレイクハウス

データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
レンダリングされたガラスキューブ2つ
2025年データ侵害のコストに関する調査

データ侵害による被害コストは過去最高を記録しています。サイバーセキュリティーの脅威と、それが組織に与える財務的影響について、最新の洞察を得ましょう。
カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどのいくつかのアイコンが2行表示された3Dレンダリング
データ・リーダー向けAI対応データのガイド

データ・リーダーがこれらの課題を克服し、信頼できるデータ基盤の基礎を確立し、AI向けに組織のデータを準備するための実行可能な手順を理解しましょう。

カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどを並べた複数のアイコンの3Dレンダリング
経営幹部が情報をインパクトに変える方法

データ・リーダー向けの業界横断レポートで、1,700人の最高データ責任者（CDO）から得たインサイトをご覧ください。
関連ソリューション
データ管理ソフトウェアとソリューション

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

 データ管理ソリューションの詳細はこちら
IBM watsonx.data

watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。

 watsonx.dataについてはこちら
データ分析コンサルティングサービス

IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

 分析サービスを発見する
次のステップ

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

  1. データ管理ソリューションの詳細はこちら
  2. watsonx.dataについてはこちら
脚注

1, 4 The CMO revolution: 5 growth moves to win with AI、IBM Institute for Business Value、2025年6月。

2 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect、IBM Institute for Business Value、2025年11月12日。

3 Go further, faster with AI、IBM Institute for Business Value、2025年12月9日。

5 The enterprise in 2030、IBM Institute for Business Value、2026年1月16日。