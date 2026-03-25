エンタープライズAIは達成可能になりつつありますが、ほとんどの企業のデータ環境は依然として断片化されすぎていて、大規模にサポートできません。例えば、2025年のデータによると、調査対象のほぼすべての組織が今後1年以内に高度なAIをデプロイすることを計画していますが、58％が明確に定義されたデータ基盤がないことを認めています。3

構造化データと非構造化データの両方にアクセスできる統合環境がなければ、組織は競争力を維持するために必要な速度と規模でAIプロジェクトを本番環境に移行するのに苦労することになるでしょう。

その理由について詳しく説明します。

実行が遅くなります ：AIは、さまざまなソースからの大量のデータを必要とします。データがサイロ化していると、チームはモデルの構築とデプロイよりも、データの検索と準備に多くの時間を費やすことになります。





：AIは、さまざまなソースからの大量のデータを必要とします。データがサイロ化していると、チームはモデルの構築とデプロイよりも、データの検索と準備に多くの時間を費やすことになります。 コンテキストが制限されます。 断片化されたデータは、ビジネスの一部しか把握できません。全体像にアクセスできなければ、モデルのアウトプットは望ましい精度、ニュアンス、有用性を欠きます。





断片化されたデータは、ビジネスの一部しか把握できません。全体像にアクセスできなければ、モデルのアウトプットは望ましい精度、ニュアンス、有用性を欠きます。 リスクが高まります。断片化により、データの信頼性が損なわれます。また、データの管理と保護に一貫性がないことも示しています。これはAIシステムでデータが使用されると、増大する可能性のあるリスクです。

結局のところ、エンタープライズAIは、その背後にあるデータと同じくらい強力で、同じくらい有用です。CEOの72％は、独自データが生成AIの価値を解き放つ鍵であるとまで述べています。4

データの統一が重要な理由を説明するビデオで、IBMのプロダクト・マネジメントwatsonx.data担当副社長であるEdward Calvesbertは、AIにとっての独自データの重要性をさらに強調しています。

「あなたの組織のデータは宝の山です。競合他社にはない、貴社ならではのものです。組織が信頼性と精度の高いAIを実現する方法を検討する場合は、AI対応データを用意することから始めることになります。