総所有コスト（TCO）とは

ハイブリッドおよびクラウドファースト環境では、テクノロジーへの投資をビジネス成果に合わせるためにTCOを理解することが不可欠です。これにより、組織は表面的な料金体系の枠を動き超えて、ITの意思決定が財務に与える真の影響を明らかにすることができます。

たとえば、ある組織がデータ・ストレージを追加しようとしており、オンプレミス・ソリューションを選択するか、クラウド・ストレージを追加するか、またはその2つの組み合わせを選択するかを決定しているとします。

社内サーバーを追加購入するには、ハードウェア、ネットワーク・インフラストラクチャー、データセンターのスペースへのより高額な初期投資が必要となります。また、オンサイトでのオペレーションに伴い、人件費、保守、アップグレード、電力コストが増加する可能性もあります。ただし、このオプションは、独自の価値を持つより優れたセキュリティーと制御、品質を提供できます。

クラウド・ストレージのサブスクリプション・プランでは、プロバイダーがハードウェアの保守、セキュリティー、データセンターのオペレーションなどを担当するため、初期投資が大幅に少なく、諸経費も少なくて済みます。このソリューションはさらにスケーラブルでもあり、このような柔軟性を必要とする企業にとっては非常に価値のある特性となる可能性があります。

初期費用は低額ですが、クラウド・ストレージに関連して、参考情報消費量やデータ・エグレス料金に基づく月額費用、またはローカル・システムとクラウド間のデータ移動に対応するためのアップグレードされたインターネット・パッケージなどの追加料金がかかることがよくあります。どちらの場合も、データ移行に関連するコスト（移行にかかる時間や、クラウド・ストレージの場合は移行費用など）や、従業員が新しいシステムを習得するのにかかる時間が発生する可能性があります。

TCOは、組織がIT製品やサービスを評価する際に考慮すべき重要な計算方法です。クラウド・コンピューティング、SaaS（Software as a Service）、IaaS（Infrastructure as a Service）、その他のテクノロジーは、オンプレミス型とは異なる財務上の強みと弱みをもたらします。



TCOは、特定の製品やサービスが、その採用を正当化するほど十分なビジネス価値を提供するかどうかを企業が判断するのに役立ちます。TCOは、製品の総コストのより正確な財務状況を把握することで、参考情報配分、予算管理、ベンダー評価などの改善にも役立ちます。