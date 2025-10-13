総所有コスト（TCO）とは

総所有コスト（TCO）は、製品またはサービスのライフサイクル全体にわたる総コストを定量化する計算です。直接コスト（初期購入価格など）と間接コスト（新しいシステムへの適応にかかる時間など）、さらに短期的および長期的なコストとコスト削減も考慮されます。
ハイブリッドおよびクラウドファースト環境では、テクノロジーへの投資をビジネス成果に合わせるためにTCOを理解することが不可欠です。これにより、組織は表面的な料金体系の枠を動き超えて、ITの意思決定が財務に与える真の影響を明らかにすることができます。
たとえば、ある組織がデータ・ストレージを追加しようとしており、オンプレミス・ソリューションを選択するか、クラウド・ストレージを追加するか、またはその2つの組み合わせを選択するかを決定しているとします。
社内サーバーを追加購入するには、ハードウェア、ネットワーク・インフラストラクチャー、データセンターのスペースへのより高額な初期投資が必要となります。また、オンサイトでのオペレーションに伴い、人件費、保守、アップグレード、電力コストが増加する可能性もあります。ただし、このオプションは、独自の価値を持つより優れたセキュリティーと制御、品質を提供できます。
クラウド・ストレージのサブスクリプション・プランでは、プロバイダーがハードウェアの保守、セキュリティー、データセンターのオペレーションなどを担当するため、初期投資が大幅に少なく、諸経費も少なくて済みます。このソリューションはさらにスケーラブルでもあり、このような柔軟性を必要とする企業にとっては非常に価値のある特性となる可能性があります。
初期費用は低額ですが、クラウド・ストレージに関連して、参考情報消費量やデータ・エグレス料金に基づく月額費用、またはローカル・システムとクラウド間のデータ移動に対応するためのアップグレードされたインターネット・パッケージなどの追加料金がかかることがよくあります。どちらの場合も、データ移行に関連するコスト（移行にかかる時間や、クラウド・ストレージの場合は移行費用など）や、従業員が新しいシステムを習得するのにかかる時間が発生する可能性があります。
TCOは、組織がIT製品やサービスを評価する際に考慮すべき重要な計算方法です。クラウド・コンピューティング、SaaS（Software as a Service）、IaaS（Infrastructure as a Service）、その他のテクノロジーは、オンプレミス型とは異なる財務上の強みと弱みをもたらします。
TCOは、特定の製品やサービスが、その採用を正当化するほど十分なビジネス価値を提供するかどうかを企業が判断するのに役立ちます。TCOは、製品の総コストのより正確な財務状況を把握することで、参考情報配分、予算管理、ベンダー評価などの改善にも役立ちます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
TCOに含まれる要素は、製品やサービスの種類、支払いモデル、その他の要素によって異なります。TCOに含まれる一般的なコストには、次のものがあります。
IT資産の初期取得コストは、製品やサービスの種類、支払いシステムの種類によって大きく異なる場合があります。しかし、これらの投資は、オンプレミスとオフプレミスの2つのタイプに大まかに分類できます。データ・ストレージの例を段階的に見ていきましょう。
オンプレミスでの購入には、ハードディスクやネットワーク接続ストレージ・サーバー、ケーブル配線、棚（いわゆるストレージ用ストレージ）などのハードウェアの調達が含まれます。この例では、ハードウェアとソフトウェアの両方のインストールが必要になります。これは、多額の先行投資を意味します。
このストレージ購入のオフプレミス・バージョンには、クラウド・ストレージ・ソリューションが含まれる場合があります。実際のストレージは別の場所でホストされているため、インストールは必要ありませんが、初期分析がより多く必要になります。では現在、どのような種類のストレージが使用されているのでしょうか。頻繁にアクセスされるホット・ストレージは、ほとんどの場合、アクセス頻度の低いアーカイブ・ストレージであるコールド・ストレージよりもコストが高くなります。
クラウド・ストレージは通常、1回限りのハードウェア購入ではなくサブスクリプション・モデルを通じて提供されます。つまり、初期コストは低く抑えられる可能性がありますが、実際のコストを表すものではありません。TCOは、組織がこれらの中長期的なコストを定量化するのに役立ちます。
初期投資後、組織はハードディスクとネットワーク・ストレージのアレイを確保するか、まったく新しいクラウド・ストレージ・サブスクリプションを利用することになります。では、その後はどうなるでしょうか。
これらすべての要素が自然に金額につながるわけではないため、初期設定に伴う時間、労力、調整のコストは見落としがちです。たとえば、ファイル・システムを設計して作成し、ファイルを新システムに転送し、ファイルへのアクセス方法を既存のスタッフに教育するには、社内の従業員でも外部のコンサルタントでも時間がかかります。
外部コンサルタントの場合は新しいコストとなるため、簡単に計算できます。しかし、社内従業員がセットアップを行う場合、TCO計算により、他の作業ではなくこのプロジェクトに何時間費やされるかを分析し、そのコストを定量化する必要があります。
この分析は、完全に読み込まれた時間単位のコストという形で行われることもあります。つまり、従業員の時間件、メリット、税金、間接費（IT設備やオフィススペースなど）、従業員研修、さらには採用費用を徹底的に計算するのです。
新しいシステムが稼働すると、コストはなくなることはありません。既存のオペレーションには依然として多くの費用がかかります。オンプレミスのストレージ・システムの場合、これらのコストには、電気料金の増加、サステナビリティー・オフセット、自宅サーバーの追加オフィス・スペース、新しいシステムを維持するために割り当てられた新規採用スタッフのコスト、セキュリティー・サブスクリプション、ネットワーク・インフラストラクチャー料金の上昇など、より間接的なコストが含まれる場合があります。
当社のクラウド・ストレージ・モデルでは、運用コストが異なります。サブスクリプション料金は払い切りではないため、初期費用は抑えられるかもしれませんが、そのコストは繰り返し発生することになります。クラウド・ストレージには、エグレス料金（クラウドストレージ・プロバイダーがクラウドからデータを削除するために課す料金）がかかる場合もあります。これには、データのダウンロード、他のアプリケーションへの接続、またはAPI呼び出しに応答するためのデータの使用などが含まれます。
生産性を測定することにも価値があります。従業員は、新しいシステムの使用が簡単だと感じていますか、または難しいと感じていますか。IT部門のサポート要求は変更されましたか。データは失われたのでしょうか。従業員とIT部門の詳細な調査により、生産性の低下を明らかにして計算を改善できます。
オンプレミスのストレージ・ソリューションの場合、保守・コストには、ハードウェアのアップグレード、ストレージの追加購入、修理、追加機能のためのソフトウェア・ライセンスが含まれる場合があります。クラウド・ストレージ・ソリューションは保守がほとんど必要ありませんが、最初のストレージ契約に変更を加える必要がある場合、コスト計算が大幅に変化する可能性があります。
クラウド・ソリューションにストレージを追加することは、通常は簡単なことですが、そのような変更には、毎月支払うサブスクリプション・コストが増加することがよくあります。
場合によっては、自動化を使用してクラウド・ストレージ・コストを管理および最適化できます。たとえば、データ・ライフサイクル管理（DLM）ストラテジーでは、使用頻度の低いデータを自動的にコールド・ストレージに動きできますが、これには追加のセットアップが必要で、DLMソフトウェアに関連するコストがかかる可能性もあります。
システム停止やデータ損失が発生した場合、中断により重大な金銭的損害が生じる可能性があります。このような停止によって生じうる損害をすべて計算することが重要です。これらには以下が含まれる場合があります。
TCOは購入のライフサイクル全体を通じて価値を測定し、投資収益率（ROI）の分析に役立ちます。これには、製品の寿命が終わった時に何が起こるかを理解することも含まれます。
ライフサイクルの可視性は、特にサービスが急速に進化し、ベンダー・ロックインや切り替えコストが将来の柔軟性に影響を与える可能性がある動的な環境では、長期的な計画においてクリティカルです。オンプレミスのストレージ・ソリューションを再販または再利用することで、減価償却はあるものの、初期支出の一部を回収できます。
クラウド・ストレージの場合、これはより複雑になります。クラウドストレージは購入するのではなく、レンタルするものです。データ・ストレージのライフサイクルが終了すると、組織はデータ・エグレスに対して料金を支払わなければならず、再販できるハードウェアを所有していない場合があります。また、サービスの切り替えが必要になる可能性もあります。クラウド・ストレージのコストが変更されたり、プロバイダーがサービスの提供を停止したりする場合があります。この2つのシナリオにより、組織はストレージ分析を最初からやり直さざるを得なくなる可能性があります。
総所有コストを計算する際に発生する可能性のあるコストは、主に直接コストと間接コストの2種類です。どちらも、特定のプロジェクト、投資、または資産の実際のコストを理解するために不可欠です。
直接コストとは、製品コスト、サービスコスト、人件費など、特定の資産に関して容易に定量化できるコストのことです。ITの分野では、直接的なコストには従業員の賃金やメリット、ハードウェアの購入価格、クラウドストレージなどのサービスのサブスクリプションが含まれる場合があります。直接コストとして分類される資材、労働力、設備は追跡が容易で、市場の変動により変動する数値が伴う場合があり、製品完成の特定の要素に関連付けられます。
間接コストの追跡と分析は、総所有コスト計算の差別化要因です。とはいえ、間接コストは定量化が困難な場合があります。
間接コストとは、特定の資産やサービスに関連付けることができないコストのことです。場合によっては、間接コストには、家賃、サポート・スタッフの賃金、ユーティリティー、その他のインフラストラクチャー・コストなど、TCO分析に重点を置くIT部門と他の部門の両方で共有されるコストが含まれる場合があります。
時間は間接的なコストでもあり、正確に把握するのが特に困難なコストです。あるサービスから別のサービスに同じ初期費用で移行しても、追加コストが発生しないように見える場合があります。ただし、調整期間、必要なトレーニング、成長に伴うエラーの修復にかかる費用はすべて、移行のコストになります。これは、移行中に使用されなかった場合のその時間の価値を反映して、機会費用と呼ばれることがよくあります。
これらの各要素の詳細は購入内容によって異なりますが、これらの要素（初期コスト、セットアップ、運用コスト、保守コスト、ダウンタイム・コスト、サポート終了価値）は一貫しています。とはいえ、TCOを計算するための万能な計算式は存在しません。単純に変数が多すぎるのです。
TCOを大まかに計算する1つの方法は、コスト（初期、運用、保守、ダウンタイム）を合計し、サポート終了値を差し引くことです。基本的に、実際のコストは、直接コスト、追加コスト（オペレーションを含む）、および間接コストまたは隠れたコストで構成されます。この全体的なコスト分析は、収益性を最大化するための将来の購入決定に役立ちます。
さまざまな製品やサービスのTCOを測定するためのさまざまなツールがあります。ストレージの例では、ほとんどのクラウドストレージプロバイダーは、このような製品の総コストを測定するのに役立つTCO計算ツールを提供しています。しかし、従業員の満足度、学習曲線、生産性への影響など、目に見えないコストも常に発生し、これらを考慮に入れるのは難しい場合があります。こうした購入価値を監視するには、定期的な調査が重要です。
TCOは、購入の潜在的なコストとメリットの全範囲を検討するのに役立ち、この分析により長期的な価値のより強力なアセスメントが容易になります。TCO方法論を使用するメリットは次のとおりです。
直接コストは比較的容易に算出できますが、TCOには間接コストや隠れたコストも含まれます。ストレージの例では、エグレス料金は、重要な潜在的コストに該当しますが、これは必ずしも、初期コストの大まかな分析では必ずしも現れるわけではありません。社内ストレージ・ソリューションの場合、保守コストとユーティリティー・コストは、明らかではない継続的な支出になる可能性があります。
TCOを計算することで透明性が促進され、チームは製品やサービスの真のビジネス価値をより明確に把握できるようになります。したがって、IT部門では、TCOはライフサイクル全体のコストと、効率的な資産調達および管理のメリットに焦点を当てた、効率重視のアプローチを推進できます。
定量化が難しい変更や導入に伴う機会費用も含めて、製品のライフサイクル・コスト全体を理解することで、調達チームの意思決定者は、より強力で客観的な価値主導の意思決定を行うことができます。低い初期費用という誘惑は魅力的かもしれませんが、TCOはより正確な数字（効果的なテクノロジー・ビジネス・マネジメント（TBM）において貴重な正確さ）を明らかにします。
製品コストを完全に理解することで、チームはライフサイクル管理を改善し、長期的な財務性能に基づいてストラテジーを立てることができます。TCO予測により、参考情報の割り振りが改善され、無駄の削減が促進され、資産の寿命が長くなります。