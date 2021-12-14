ELT

ELTのアプローチは、ETLプロセスよりも高速な導入が可能ですが、移動させた後のデータは乱雑なものになります。データ変換がロード機能の後に実行されるため、このプロセスで起こりうる移行の遅延を防ぐことができます。ELTは変換の段階とロードの段階を分離し、コーディング・エラー（または変換段階でのその他のエラー）による移行作業の中断を防ぎます。さらにELTは、データウェアハウスの処理能力とサイズを利用して、大規模なデータ変換（またはスケーラブルなコンピューティング）を可能にすることで、サーバーのスケーリング問題を回避します。ELTはまた、クラウド・データウェアハウス・ソリューションと連携して、構造化、非構造化、半構造化、生データといった各種のデータをサポートできます。

ETL

ETLの実装には時間がかかるものの、よりクリーンなデータが得られます。このプロセスは、更新頻度がそれほど高くない、小規模なターゲットデータリポジトリに適しています。ETLはまた、クラウドベースのSaaSプラットフォームやオンサイトのデータ・ウェアハウスを使用して、クラウド・データ・ウェアハウスと連携させることもできます。

また、オープンソースや商用のETLツールも数多く存在し、以下のような機能やメリットがあります。