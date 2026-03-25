WealthAPI社は、イベント駆動型の取り込み、高いデータ品質、watsonx.dataを活用した安全な埋め込みを通じて、煩雑な金融フィードをリアルタイムの洞察に変換します。
WealthAPI社は、ドイツを拠点とするフィンテック企業で、リアルタイムでAI駆動型の金融分析のためのバックエンド・サービスを構築しており、ポートフォリオ分析、キャッシュフローの洞察、配当およびコンプライアンスの追跡を含みます。このソリューションは、B2B2Cモデルを通じて金融機関パートナーに提供されます。このプラットフォームは、生の口座データと取引データから始まり、保有資産の理解、性能の比較、推奨事項の生成に至るまで、迅速でパーソナライズされた金融ジャーニーをサポートします。
このユースケースでは、拡張性と安定性が鍵となります。インフラストラクチャーは、定常のワークロードと突然の需要の急増の両方に対応できるように準備する必要があります。WealthAPI は、高い読み取りおよび書き込み性能を大規模に必要とする、ベクトル・ストレージや検索を含む構造化データの大規模なワークロードを処理するために、IBM watsonx.data®を利用しました。その成果、応答時間が最大80％短縮されました。
従来のアドバイザリー・フローでは、データはゆっくりと収集され、手動で調整され、定期的な会議でレビューされます。WealthAPI社は、異なるエクスペリエンスを目標としています。資産クラスおよび製品全体でより豊富な比較を行い、純資産、ポジション、性能の一貫したビューを秒単位で生成します。
この変化により、次の3つの実用的なエンジニアリングの制約が生じます。
測定可能な価値は、エンドユーザーのジャーニーに現れます。洞察を得るまでの時間が短縮され、保有や取引における紛らわしいエラーが減り、金融商品の信頼性を低下させるようなスパイクの発生時における、信頼性の高い可用性が実現されます。
WealthAPI社がこれらのエンジニアリング上の制約をどのように克服したかを説明します。
WealthAPI社のアーキテクチャーは、アクセス・パターン、レイテンシー、構造によってワークロードを分離します。
受信データはメッセージ・キュー層を通過し、プロデューサーをダウンストリーム・サービスから切り離します。Google Pub/購読するは、柔軟なバッファリングとファンアウトを提供し、複数のサービスが緊密に結合せずに同じEvent Streamsを利用できるようにします。
BigQueryは、使用ログ、エラー追跡、品質追跡、銀行応答追跡など、大量の、多くの場合非構造化運用データを処理するWealthAPI社のプライマリー・保管です。この構成では、スキーマの厳格性が資産というよりは負債である、大規模なログ・セット全体でのアドホック・クエリーと分析がサポートされます。
優れた読み取りおよび書き込みスループットが必要な構造化データには、WealthAPI社でwatsonx.dataを採用しています。決定基準は、実用的なルーティング・ルールとして定型化されています。
アーキテクチャーの主な差別化要因は、埋め込みです。
埋め込みサイズとコストは運用上の現実です。ベクターはストレージを急速に消費し、効率と検索性能を向上させ、watsonx.dataが効果的に所在地する上で第一の懸念事項になります。WealthAPI社の主なAIユースケースは、多種多様な投資資産を株式市場価格、参照データ、上場投信などのソース全体で比較可能にする機能です。この設定では、埋め込みが強力であり、高性能なベクトル検索を可能にします。
金融ワークロードの場合、信頼性とセキュリティーはユーザー・エクスペリエンスの主要な機能です。ユーザーは、可用性の低下や機密データの漏洩まで、データベースの選択を気にしません。
信頼性とセキュリティーを維持するためには、いくつかのガードレールが重要です。
これらの管理は、総所有コスト（TCO）に直接関係します。インシデントの数、手動によるレビューの数、職務の明確な分離により、消費者規模のフィンテックにおける収益よりも急速に増大する運用上の負担が軽減されます。
モジュール性はWealthAPI社が繰り返し取り組んでいるテーマです。イノベーション・サイクルは短くなり、AI機能は急速に進化しています。システムは、基盤を再加工することなく、新しいサービスをプラグインできる必要があります。
このパターンにおけるIBMの利点は、アーキテクチャーの拡張に応じた本番環境の検索とガバナンスをサポートするAI対応データ・インフラストラクチャーに集中しています。watsonx.dataは、watsonxエコシステムにベクトル機能を導入し、チームがAIワークロードの非構造化データやマルチモーダル・データを運用できるように支援します。
規制された環境では「最初からやり直す」コストが急速に上昇するため、この現実性は重要です。金融プラットフォームを構築するチームには、突然の需要の急増時にも性能を予測可能に保ちながら、運用データとAI対応表現の両方を保管、取得、管理するための耐久性のある方法が必要です。
スピードも重要です。WealthAPI社は、watsonx.dataによって応答時間が80％改善され、書き込み時間が短縮され、衝突処理が改善されたことを明らかにしました。こうした進歩すべてにより、ユーザーはほぼ瞬時に財務上の洞察を得ることができるようになりました。
WealthAPI社のアーキテクチャーは、エンドユーザーとのシンプルな約束、つまり急速で一貫性のある財務洞察を提供し、成長が急増した場合でも信頼性を維持できるように設計されています。このプラットフォームは、イベント駆動型の取り込みと非構造化分析および高性能ベクトル検索を分離し、データ品質とセキュリティーを後付けではなく継続的な設計制約として扱います。
高スループットの運用ワークロードや効率的なベクトル検索をサポートする機能を含む、IBMのAI対応データ・インフラストラクチャー上に構築することで、チームはコアの安定性を維持できます。その後、データ層を毎回再構築することなく、新しいモデル、新しいパートナーの統合、新しいユーザー向けの主要な機能に拡張できます。