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WealthAPI社がIBM watsonx.dataとGoogleクラウドBigQueryを活用してAI対応の金融インテリジェンスパイプラインを構築する方法

WealthAPI社は、イベント駆動型の取り込み、高いデータ品質、watsonx.dataを活用した安全な埋め込みを通じて、煩雑な金融フィードをリアルタイムの洞察に変換します。

公開日 2026年03月25日

WealthAPI社は、ドイツを拠点とするフィンテック企業で、リアルタイムでAI駆動型の金融分析のためのバックエンド・サービスを構築しており、ポートフォリオ分析、キャッシュフローの洞察、配当およびコンプライアンスの追跡を含みます。このソリューションは、B2B2Cモデルを通じて金融機関パートナーに提供されます。このプラットフォームは、生の口座データと取引データから始まり、保有資産の理解、性能の比較、推奨事項の生成に至るまで、迅速でパーソナライズされた金融ジャーニーをサポートします。

このユースケースでは、拡張性と安定性が鍵となります。インフラストラクチャーは、定常のワークロードと突然の需要の急増の両方に対応できるように準備する必要があります。WealthAPI は、高い読み取りおよび書き込み性能を大規模に必要とする、ベクトル・ストレージや検索を含む構造化データの大規模なワークロードを処理するために、IBM watsonx.data®を利用しました。その成果、応答時間が最大80％短縮されました。

リアルタイムのアドバイスにはリアルタイムのデータが必要です

従来のアドバイザリー・フローでは、データはゆっくりと収集され、手動で調整され、定期的な会議でレビューされます。WealthAPI社は、異なるエクスペリエンスを目標としています。資産クラスおよび製品全体でより豊富な比較を行い、純資産、ポジション、性能の一貫したビューを秒単位で生成します。

この変化により、次の3つの実用的なエンジニアリングの制約が生じます。

  • 一貫性のないソースからの大規模に取り込み：銀行および証券会社のデータは、リアルタイムのフィード、履歴取引、Product Masterデータや見積書などの参照データが混在した状態で、標準化が限定され、変動性が高い状態で到着します。
  • 人間によるキュレーションなしで維持しなければならないデータ品質：ハイタッチな「ファミリー・オフィス」スタイルのクリーンアップは、消費者規模の利益率に対応しません。しかし、ユーザーは、手動アプローチから得られる位置、履歴、分析の精度において一定のレベルを期待しています。
  • 成長の波に対応する弾力的なキャパシティー：需要は爆発的に発生する可能性があるため、システムは数万のユーザーにサービスを提供し、アーキテクチャーを変更することなく数百万人にまで拡張する必要があります。

測定可能な価値は、エンドユーザーのジャーニーに現れます。洞察を得るまでの時間が短縮され、保有や取引における紛らわしいエラーが減り、金融商品の信頼性を低下させるようなスパイクの発生時における、信頼性の高い可用性が実現されます。

WealthAPI社がこれらのエンジニアリング上の制約をどのように克服したかを説明します。

分割されたデータ層：Event Streams、分析ログ、ベクトル検索

WealthAPI社のアーキテクチャーは、アクセス・パターン、レイテンシー、構造によってワークロードを分離します。

IBM watsonx.dataに焦点を当てた、IBMの顧客であるWealthAPI社のソリューションの図

1. 取り込みと配信：バックボーンとして公開/購読する

受信データはメッセージ・キュー層を通過し、プロデューサーをダウンストリーム・サービスから切り離します。Google Pub/購読するは、柔軟なバッファリングとファンアウトを提供し、複数のサービスが緊密に結合せずに同じEvent Streamsを利用できるようにします。

2. オブザーバビリティーと非構造化分析：Google クラウドBigQueryを使用したログと柔軟なクエリー

BigQueryは、使用ログ、エラー追跡、品質追跡、銀行応答追跡など、大量の、多くの場合非構造化運用データを処理するWealthAPI社のプライマリー・保管です。この構成では、スキーマの厳格性が資産というよりは負債である、大規模なログ・セット全体でのアドホック・クエリーと分析がサポートされます。

3. 構造化された運用データとハイ性能なアクセス： watsonx.data

優れた読み取りおよび書き込みスループットが必要な構造化データには、WealthAPI社でwatsonx.dataを採用しています。決定基準は、実用的なルーティング・ルールとして定型化されています。

  • データがSQLにうまく合う場合は、柔軟にクエリーを実行できるようにSQLで保持します（WealthAPI社は通常、MySQLとPostgresに依存しています）。
  • 非構造化で複数テラバイトで、高い読み取り性能を必要としない場合は、BigQueryがうまく機能します。
  • 構造化され、大規模に優れた読み取りおよび書き込み性能が必要な場合は、watsonx.dataがWealthAPI社の選択肢です。

4. AI対応のエンリッチメント：本番規模での埋め込みと類似性

アーキテクチャーの主な差別化要因は、埋め込みです。

  • Event Streams経由でデータを受信
  • モデルがユースケースに基づいて埋め込みを生成
  • 埋め込みがドメイン・データとともにwatsonx.dataに保管
  • プラットフォームが類似性検索を実行して製品を比較し、近い代替品を特定し、AIを活用したエンリッチメントとキュレーションをサポート

埋め込みサイズとコストは運用上の現実です。ベクターはストレージを急速に消費し、効率と検索性能を向上させ、watsonx.dataが効果的に所在地する上で第一の懸念事項になります。WealthAPI社の主なAIユースケースは、多種多様な投資資産を株式市場価格、参照データ、上場投信などのソース全体で比較可能にする機能です。この設定では、埋め込みが強力であり、高性能なベクトル検索を可能にします。

「ライセンス・トゥ・ライセンス」エンジニアリング：コンプライアンス、アクセス制御、安全なAI Boundary

金融ワークロードの場合、信頼性とセキュリティーはユーザー・エクスペリエンスの主要な機能です。ユーザーは、可用性の低下や機密データの漏洩まで、データベースの選択を気にしません。

信頼性とセキュリティーを維持するためには、いくつかのガードレールが重要です。

  • デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）への準拠。BaFinによって施行されるDORAは、インシデント報告義務からオペレーショナル・レジリエンス・テスト手順に至るまで、情報通信テクノロジー（ICT）リスクに所在地しています。地域におけるデータ保管は、特にEU域内、多くの場合特定の管轄区域にデータ保持されることを想定しているパートナーにとっての実務要件です。
  • ログへの機密データの漏洩を防ぎ、エンジニアリング・チームやサポート・チームは、制限したままにする必要のある銀行データを見ることなく、問題を診断できます。
  • 安全な埋め込みとモデル使用のBoundaryを確立し、トランザクションから得られたシグナルがトレーニング・データにならないようにし、取得ワークフローがテナントのBoundaryを越えないようにします。

これらの管理は、総所有コスト（TCO）に直接関係します。インシデントの数、手動によるレビューの数、職務の明確な分離により、消費者規模のフィンテックにおける収益よりも急速に増大する運用上の負担が軽減されます。

IBMの適合点：需要とロードマップに応じて拡張する、ベクトル対応のデータ・インフラストラクチャー

モジュール性はWealthAPI社が繰り返し取り組んでいるテーマです。イノベーション・サイクルは短くなり、AI機能は急速に進化しています。システムは、基盤を再加工することなく、新しいサービスをプラグインできる必要があります。

このパターンにおけるIBMの利点は、アーキテクチャーの拡張に応じた本番環境の検索とガバナンスをサポートするAI対応データ・インフラストラクチャーに集中しています。watsonx.dataは、watsonxエコシステムにベクトル機能を導入し、チームがAIワークロードの非構造化データやマルチモーダル・データを運用できるように支援します。

規制された環境では「最初からやり直す」コストが急速に上昇するため、この現実性は重要です。金融プラットフォームを構築するチームには、突然の需要の急増時にも性能を予測可能に保ちながら、運用データとAI対応表現の両方を保管、取得、管理するための耐久性のある方法が必要です。

スピードも重要です。WealthAPI社は、watsonx.dataによって応答時間が80％改善され、書き込み時間が短縮され、衝突処理が改善されたことを明らかにしました。こうした進歩すべてにより、ユーザーはほぼ瞬時に財務上の洞察を得ることができるようになりました。

需要に合わせた拡張

WealthAPI社のアーキテクチャーは、エンドユーザーとのシンプルな約束、つまり急速で一貫性のある財務洞察を提供し、成長が急増した場合でも信頼性を維持できるように設計されています。このプラットフォームは、イベント駆動型の取り込みと非構造化分析および高性能ベクトル検索を分離し、データ品質とセキュリティーを後付けではなく継続的な設計制約として扱います。

高スループットの運用ワークロードや効率的なベクトル検索をサポートする機能を含む、IBMのAI対応データ・インフラストラクチャー上に構築することで、チームはコアの安定性を維持できます。その後、データ層を毎回再構築することなく、新しいモデル、新しいパートナーの統合、新しいユーザー向けの主要な機能に拡張できます。

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Wolfram Stacklies

CTO and Cofounder, WealthAPI

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM