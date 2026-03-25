従来のアドバイザリー・フローでは、データはゆっくりと収集され、手動で調整され、定期的な会議でレビューされます。WealthAPI社は、異なるエクスペリエンスを目標としています。資産クラスおよび製品全体でより豊富な比較を行い、純資産、ポジション、性能の一貫したビューを秒単位で生成します。

この変化により、次の3つの実用的なエンジニアリングの制約が生じます。

一貫性のないソースからの大規模に取り込み： 銀行および証券会社のデータは、リアルタイムのフィード、履歴取引、Product Masterデータや見積書などの参照データが混在した状態で、標準化が限定され、変動性が高い状態で到着します。

銀行および証券会社のデータは、リアルタイムのフィード、履歴取引、Product Masterデータや見積書などの参照データが混在した状態で、標準化が限定され、変動性が高い状態で到着します。 人間によるキュレーションなしで維持しなければならないデータ品質： ハイタッチな「ファミリー・オフィス」スタイルのクリーンアップは、消費者規模の利益率に対応しません。しかし、ユーザーは、手動アプローチから得られる位置、履歴、分析の精度において一定のレベルを期待しています。

ハイタッチな「ファミリー・オフィス」スタイルのクリーンアップは、消費者規模の利益率に対応しません。しかし、ユーザーは、手動アプローチから得られる位置、履歴、分析の精度において一定のレベルを期待しています。 成長の波に対応する弾力的なキャパシティー：需要は爆発的に発生する可能性があるため、システムは数万のユーザーにサービスを提供し、アーキテクチャーを変更することなく数百万人にまで拡張する必要があります。

測定可能な価値は、エンドユーザーのジャーニーに現れます。洞察を得るまでの時間が短縮され、保有や取引における紛らわしいエラーが減り、金融商品の信頼性を低下させるようなスパイクの発生時における、信頼性の高い可用性が実現されます。

WealthAPI社がこれらのエンジニアリング上の制約をどのように克服したかを説明します。