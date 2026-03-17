企業は、取引、アプリケーション・イベント、サプライチェーンの更新、詐欺アラート、顧客とのやり取りなど、リアルタイムの運用データを絶えず生成しています。しかし、これらのシグナルはシステム間で断片化されていることが多く、最新のAIやオートメーションをサポートするには遅すぎます。実際、約80%の企業が古いデータに頼って意思決定を行っており、機会を逃すリスクが高まっています。

AIが実験から本番環境へと移行するにつれ、課題はもはやデータへのアクセスではなく、AIシステムと自動化を強化するために必要なコンテキストを備えた信頼できるリアルタイムデータへのアクセスです。

IBMは、ConfluentとIBMのデータ、統合、Zポートフォリオを統合することで、移動中のデータを、ハイブリッド環境全体でAIを運用するために必要なコンテキスト、ガバナンス、統合、インフラストラクチャーとつなぐスマート・データ・プラットフォームを構築しています。

このブログでは、IBMはConfluentがどのように連携して次のことを行っているかについて説明します。