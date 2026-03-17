IBMによるConfluent買収完了により、IBMはデータ管理、統合、エンタープライズインフラの強みを活かしたイベント・ストリーミングを統合し、組織がリアルタイムで成果を継続的に流れるAI対応データで実現できるよう支援しています。
企業は、取引、アプリケーション・イベント、サプライチェーンの更新、詐欺アラート、顧客とのやり取りなど、リアルタイムの運用データを絶えず生成しています。しかし、これらのシグナルはシステム間で断片化されていることが多く、最新のAIやオートメーションをサポートするには遅すぎます。実際、約80%の企業が古いデータに頼って意思決定を行っており、機会を逃すリスクが高まっています。
AIが実験から本番環境へと移行するにつれ、課題はもはやデータへのアクセスではなく、AIシステムと自動化を強化するために必要なコンテキストを備えた信頼できるリアルタイムデータへのアクセスです。
IBMは、ConfluentとIBMのデータ、統合、Zポートフォリオを統合することで、移動中のデータを、ハイブリッド環境全体でAIを運用するために必要なコンテキスト、ガバナンス、統合、インフラストラクチャーとつなぐスマート・データ・プラットフォームを構築しています。
このブログでは、IBMはConfluentがどのように連携して次のことを行っているかについて説明します。
ハイブリッド環境全体でリアルタイム・イベントを管理されたコンテキストに変換することは、信頼できるエンタープライズAIを運用する上で重要なステップです。ここで、ConfluentとIBMのwatsonx.dataポートフォリオの組み合わせが真の価値をもたらします。
Confluentは、アプリケーション、システム、デジタル・チャネルからリアルタイムの運用イベントをストリーミングします。統合されたwatsonx.dataポートフォリオは、watsonx.dataを使用したオープンなハイブリッドデータ基盤を通じて、そのデータをAIおよび分析に有効活用します。watsonx.data integrationとのデータ統合、watsonx.data intelligenceによるデータインテリジェンス。これらを組み合わせることで、企業は孤立したイベント・ストリームを超えて、その代わりに分析、アプリケーション、AIを強化する管理された再利用可能なデータ製品を提供できます。
これらの共同機能により、組織は次のことが可能になります。
その結果、モデルとエージェントは、企業での使用に必要なコンテキストとガバナンスを備え、移動中のデータと停止中のデータを操作するエンタープライズAIの基盤が強化されます。
真の価値は、システムがイベントが発生したときにそれに対応できるときに得られます。ここでConfluentとIBMの統合ポートフォリオ（IBM MQやwebMethods Hybrid Integrationを含む）は、リアルタイム・イベントをビジネスアクションに変換しています。
Confluentは、企業全体で運用イベントをストリーミングするバックボーンを提供します。IBM MQはこれらのイベントがミッションクリティカルなシステムに対して信頼性が高く安全に提供されることを保証し、webMethods Hybrid統合はハイブリッド環境間でアプリケーション、API、ワークフローを接続し、適切なシステムが自動的に応答できるようにします。これらのテクノロジーを組み合わせることで、組織はリアルタイムの洞察から信頼できる実行へと移行することができます。
このテクノロジーの強力な組み合わせにより、組織は次のことが可能になります。
その結果、ビジネスを通じて流れるイベントが、アプリケーション、システム、AI駆動型ワークフロー全体で適切なアクションが自動的にトリガーされる、より即応性の高い企業が実現します。
最もクリティカルなビジネス・イベントの多くはIBM Z上で発生し、コア・トランザクション・システムには比類のないスケール、レジリエンス、信頼性が求められます。これらのシステムは、現代の業種・業務のバックボーンを形成する支払い、請求、予約、その他の高価値ビジネス業務を強化します。
ConfluentとIBM Zを組み合わせることで、組織はトランザクションアプリケーションに影響を与えることなく、アプリケーション主導のイベントとデータ主導の変更の両方を最新のイベント駆動型アーキテクチャーに拡張できます。Confluentはストリーミングのバックボーンを提供し、IBMのアプリケーションおよびデータ統合テクノロジーは、IBM ZアプリケーションをConfluentプラットフォームに接続するための複数の補完的なパスを提供します。
アプリケーション駆動型イベントでは、IBM MQ、IBM ZのKafka SDKおよびIBM Z Digital Integration Hubが、コアトランザクションから直接イベントを発生させる高性能な方法を提供します。データ・ドリブン・イベントでは、IBM Data Gateが、未加工データの変更をKafkaに安全かつ低レイテンシーで伝達することを可能にします。これらのテクノロジーを組み合わせることで、完全かつ柔軟なエントリー・ポイントが提供され、組織は各ユースケースに適したパターンを使用できるようになります。
この統合されたアプローチにより、組織は次のことが可能になります。
その結果、アプリケーションによって生成されたイベントとIBM Zのデータ駆動型の変更の両方が、リアルタイム・アプリケーション、分析、AIシステムに安全に流れることができるアーキテクチャーが実現し、ミッションクリティカルな運用の整合性を維持しながら、新しい洞察と自動化が解き放たれます。
ConfluentとIBMは連携して、エンタープライズAI向けのスマートなデータ・プラットフォームを実現し、リアルタイムのイベント・ストリームを、ハイブリッド環境全体でアクションを推進するために必要なデータ管理、統合、インフラストラクチャーと接続します。これにより、組織は継続的に流れるビジネス・イベントを、分析、オートメーション、AIシステム向けの信頼できるコンテキストに変換できるようになります。