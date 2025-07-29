リアルタイム・データとは

現代、情報に基づいた意思決定を行うために、履歴データや古い情報（たとえ前日に収集されたばかりのデータであっても）を使用することは、十分とは言えません。1

しかし、従来のデータ処理アプローチ（つまり、バッチ処理）とデータ駆動型インテリジェンスとの競合において、企業がしばしば余儀なくされるのはまさにこういった状況です。バッチ処理により、タスクは一定の間隔で収集され、最終的には夜間などの特定の時間にバッチで実行されます。

バッチ処理は、定期レポートなど、厳密なタイミングが重要ではないタスクにおいては貴重なツールである一方、企業が即座に洞察を導き出す能力を妨げます。たとえば、不正アクセス検知プログラムの一環としてバッチ・データ処理のみに依存している銀行は、多額の損失が発生したかなり後まで、不審な金融取引の通知を受けられない可能性があります。

（現在ではリアルタイム・データと呼ばれている）データを瞬時に処理できる低遅延テクノロジーの開発により、企業が変化する状況に対応し、ビジネス・インテリジェンスの取り組みを実行する速度に革命が起こりました。

不正行為の例の再確認：リアルタイム・データ処理により、金融取引のリアルタイム・データ分析をサポートし、不審な行為が発生するとすぐに銀行に警告を発します。その結果、銀行は迅速に介入して大きな損失を防ぎ、顧客の資産を守る機会が得られます。

人工知能の導入が増えるにつれ、リアルタイム・データの重要性がさらに高まっています。AIや機械学習を活用したワークフローには、多くの場合、最新かつ高品質なデータが不可欠です。

たとえば、AI駆動型の診断モデルでは、考えられる病状を検出するために現在の患者データが必要ですが、eコマースのチャットボットにはリアルタイムの在庫情報が備わっており、入手可能な製品に関する買い物客の質問に効果的に答えることができます。

特に、エージェント型AIは、リアルタイム・データを活用して自律的な意思決定をサポートします。たとえば、運送会社では、エージェント型AIを使用して、リアルタイムの交通状況に応じて配送ルートを自動的に調整できます。