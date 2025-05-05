現代のデータ管理において、変更データ・キャプチャーは重要なデータ・エンジニアリングの仕組みとして登場しています。現在、企業を取り巻くデータ環境はますます大規模かつ複雑になっています。これらには、モノのインターネット（IoT）デバイス、分散データベース、アプリケーション、その他多様なソースからのデータが含まれている可能性があります。拡大するデータ・エコシステム全体で一貫した高品質データを維持することは継続的な課題です。

同時に、ビジネスはリアルタイムの意思決定に活用できる、正確で最新の情報を求めています。変更データ・キャプチャーは、組織がこの要求に応えるための複数の手法の一つです。

変更データ・キャプチャーは、他のデータ統合手法よりも効率的でリソース消費の少ない形で新鮮なデータを提供する低遅延データ・パイプラインを可能にします。例えば、データ複製は、データセット全体をコピーすることを指します。これに対し、CDCは変更されたデータのみを送信するため、ソース・システムの負荷やネットワーク・トラフィック、計算リソースの要求を削減します。

これにより、最新かつ最も正確な情報に迅速かつ効率的にアクセスできるようになり、以下を含む複数のメリットが得られます。