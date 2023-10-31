データ・レプリケーションは、複製プロセスの方法、目的、特性に基づいて、トランザクション・レプリケーション、スナップショット・レプリケーション、マージ・レプリケーションの3つに分類できます。

トランザクション・レプリケーションは、プライマリー・サーバー（パブリッシャー）からデータベースが丸ごとコピーされ、セカンダリー・サーバー（サブスクライバー）に送信されます。データの変更はすべて一貫して継続的に更新されます。データはリアルタイムで複製され、プライマリー・データベースからセカンダリー・サーバーに発生順に送信されるため、トランザクションの一貫性が保証されます。このタイプのデータベース・レプリケーションは、サーバー間の環境で一般的に使用されます。

スナップショット・レプリケーションでは、データベースのスナップショットがプライマリー・サーバーからセカンダリー・サーバーに配信されます。データは継続的に更新されるのではなく、スナップショットの時点で存在していたまま送信されます。このタイプのデータベース・レプリケーションは、データ変更があまりない場合や、パブリッシャーとサブスクライバーの間で初めて同期を開始する場合に推奨されます。スナップショットの複製はデータの変更を監視しないため、データのバックアップには役に立ちませんが、誤って削除した場合の復元に役立ちます。

マージ・レプリケーションとは、2つのデータベースを1つのデータベースに結合することです。データの変更は、パブリッシャーからサブスクライバーまで更新することができます。両者（プライマリー・サーバーとセカンダリー・サーバー）がデータに変更を加えることができるため、複雑なタイプのデータベース・レプリケーションです。このタイプのレプリケーションは、サーバーからクライアントへの環境での使用にのみ推奨されます。