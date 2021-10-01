ELTは、プロセスをワークフローに統合するユーザーにいくつかのメリットを提供します。注目すべきメリットのいくつかを見てみましょう。

データをより速く出力先に移動させ、より迅速な可用性を実現

大量のストリーミングデータが生成されると、ELTはそのデータをすぐにロードし、出力先に到達した後にデータを変換します。これにより、ETLのようにロード関数の前に変換が発生した場合に頻繁に発生しがちな速度の低下を防止できます。多くの場合、このデータに関連して決定を下す必要があり、遅延は許容されません。例として、リアルタイムで消費される大容量のデータを生成する株式市場が挙げられます。このようなシナリオでは、データが出力先に到達した後に変換が行われるため、ELTが最適なソリューションになります。

懸念事項の分離

データは出力先に到着した時点で変換されるため、ELTでは、データの受信者が制御データを操作できます。ELTでは、変換ステージとロード・ステージを分離することで、変換ステージのコーディング・エラーやその他のエラーが別のステージに影響を与えないようにしています。

サーバーのスケーリングの問題を回避

ELTは、データウェアハウスの能力とサイズを利用して、大容量の変換またはスケーラブルなコンピュートを実現します。特にクラウドのシナリオでは、各クラスター内に複数のノードが存在し、複数のクラスターを利用できるため、出力先データウェアハウスは、必要に応じてノードを増減させることができます。これにより、オンデマンドの柔軟性と拡張性が実現します。

コストの削減

ELTはデータ変換のためにそれほど強力なサーバーを必要とせず、ウェアハウス内にすでにあるリソースを活用することができます。これにより、コストが削減され、リソース効率が向上します。

柔軟性

ELTを使用することで、コストとリソースの柔軟性を考慮して、任意の出力先リポジトリーを使用できます。データウェアハウスは、大量のデータを保管できるカラムナ・メモリーベース・ストレージなどのMPPアーキテクチャー（超並列処理）を使用しています。データが受信されるとすぐにスキーマまたは変換モデルを適用するデータレイク・プロセス（造語で「スキーマ・オン・リード」とも呼ばれます）もサポートされています。これらの効率的な処理により、大容量のデータにも柔軟に対応できます。

連続オペレーション

連続稼働は、データへの高速アクセスを必要とするあらゆる環境に理想的です。ELTは、オンデマンドで継続的にアクセスされるアプリケーションを含むことが多いクラウド環境でのデータ活用に適しています。同様に、クラウドネイティブのELTの変換は、前述の拡張性と柔軟性を提供します。