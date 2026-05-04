データ・パイプラインの自動化とは

データ・パイプラインの自動化は、システムを通じてデータをより速くプッシュするだけではありません。エンタープライズAIと検索拡張生成（RAG）の時代において、最新のデータ・パイプラインは、データ駆動型の組織を実現するための不可欠なインフラストラクチャーです。AIシステムは、データへのアクセスと、そのデータに関する信頼できるコンテキスト、例えばリネージュ（由来）、鮮度、品質に依存します。この基盤がなければ、組織はAIモデルをデプロイして、さまざまなソースからの時代遅れの情報や管理されていない情報を表面化させ、意思決定を阻害するリスクがあります。

しかし、データ量の増加と分散化が進む環境により、複雑さが増しています。パイプラインがクラウド・ベースのプラットフォーム、SaaSアプリケーション、ストリーミング・ソースにまたがる場合、パイプラインの維持コストも高くなります。レガシーのデータ・パイプラインは、このレベルの規模や速度に対応するように設計されていません。

研究によると、データ・チームはエンジニアリングの半分以上（53％）の時間を保守に費やしており、その結果、パイプラインの年間維持管理費用は推定220万米ドルに達しています。2データ・チームは、1回限りの統合やカスタム・スクリプトに起因する技術的負債を抱え、価値を提供するのではなく、手作業による時間のかかるプロセスを用いてデータを変換しています。



この負担は、AIシステムを新しいデータで最新の状態に保つ能力を含め、イノベーションを制約する可能性があります。その結果、企業のAIイニシアチブは拡張に苦戦する可能性があります。自動化はソリューションの一部ですが、その影響は適用方法によって異なります。再利用可能で回復力があり、最小限の手作業での介入で問題を検知して対処できるパイプラインは、チームの運用での負担を軽減します。



エージェント型データ・パイプラインなどの新興のアプローチは、AIを活用した自動化と組み込みインテリジェンスを組み合わせることで、これらの運用上の課題にさらに対処することを目指しています。これらのパイプラインには、メタデータ、オブザーバビリティー・シグナル、インテリジェントな意思決定が組み込まれており、データが予測可能な方法で確実に検証、管理、配信されるようにします。オートメーションはコントロールと絡み合っています。



この原則は、Adobeと共同で作成されたIBM Institute for Business Value（IBV）の新しいレポートに反映されています。レポートによると、先進的な組織は迅速なオートメーションと組み込みガバナンスを組み合わせており、これによりマーケティングROIが12％向上し、顧客生涯価値が38％向上しているとのことです。3

IBMの顧客体験におけるAIのストラテジー・プリンシパルであり、このレポートの共著者であるNisha Kohli氏は、IBM Thinkに対し、「ガバナンスがワークフローに直接組み込まれると、組織はより迅速かつ自信を持って行動できます」と語りました。1回限りのパイプラインから、管理された再利用可能なソリューションに移行することで、チームは、すでに限られているデータやITチームを圧倒することなく、企業の取り組みをビジネス全体に拡大できます。