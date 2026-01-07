増え続けるデータ量の力を活用するには、企業はますます複雑化するデータ・エコシステムをナビゲートする必要があります。多くの場合、データは異なるソースに由来し、データ形式も異なります。

また、世界中のデータレイクやデータウェアハウスなど、クラウドベースとオンプレミスの両方のリポジトリーに一般的に保管されています。また、多くの組織では、営業チーム用のCRMシステム、マーケティング担当者用の分析プラットフォームなど、異なるチームや従業員によって異なるツールでデータが使用されています。ITおよび事業部門のリーダーを対象とした2024年のIDC調査によると、運用データは平均35の異なるシステムから供給され、18の異なる分析データリポジトリーに統合されています。1

このような複雑なデータ環境では、データのサイロ化、低品質データ、その他の問題が発生しやすく、データ・パイプラインのボトルネックとなり、下流の分析にエラーをもたらします。効果的なデータ・オーケストレーションは、企業がこれらの課題を克服し、データから価値を解き放つのに役立ちます。