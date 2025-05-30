IBM Institute for Business Valueの新しい調査によると、活気あるデータ環境を育成することは、企業の成長を加速させるのに役立ちます。しかし、組織は自社のデータが実際に活気にあふれ、成長を促進する準備が整っているかどうかを、どのように判断できるでしょうか。

データ品質のメトリクスを活用することで判断できます。

データ品質のメトリクスは、データの品質を評価するための定量的な尺度です。組織はデータ品質のメトリクスを活用して、データ品質を経時的に追跡・監視し、データ駆動型の意思決定や人工知能（AI）のユースケースに適した高品質なデータを特定するのに役立てることができます。

メトリクスは組織によって異なり、正確性、適時性、唯一性といった従来のデータ品質の次元を反映する場合もあれば、パイプラインの処理時間といった現代のデータ・パイプラインに特有の特性を反映する場合もあります。データ品質のメトリクスを通じて、データ品質の各次元を数値にマッピングすることができます。

オートメーションと機械学習を活用したデータ品質ツールは、データ・エンジニアがデータ品質のメトリクスを評価し、リアルタイムでデータ品質の問題を特定するのに役立ちます。これにより、組織とそのデータ・チームは、データセットやデータ・パイプラインの信頼性と確実性を最適化するために必要な対策を講じることができます。