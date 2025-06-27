コンプライアンス監査とは

コンプライアンス監査は、多くの場合、組織のコンプライアンス管理システムの一環として実施されます。コンプライアンス管理システム（CMS）は、規制要件、社内ポリシー、業界標準を満たすために使用される統合システムです。

効果的なCMSには、定期的なコンプライアンス監査に加えて、取締役会で企業内におけるコンプライアンス文化の醸成に重点を置くこと、最高コンプライアンス責任者またはマネージャーがコンプライアンスのポリシーと手順を確立または実装すること、およびコンプライアンス監視によって経営を監視してコンプライアンス非準拠領域を特定することも含めることができます。

第一次産業革命中に企業が発展し、投資家が財務記録の監査を通じて財務健全性の保証を求めるようになるにつれて、監査の実践は社会の中で顕著な足場を獲得しました。19世紀半ば頃に、英国で企業監査を義務付ける法律が制定され、そこからコンプライアンス規制が発展し始め、今日まで続いています1。

今日のコンプライアンス要件は、財務諸表の検査にとどまらず、機密情報の保護や組織の環境規制の遵守など、さまざまな領域が含まれます。