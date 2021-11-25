グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）とは

グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）は、企業、官公庁・自治体、その他の組織が世界に与える影響を明確に伝えることを支援する国際的な独立非営利団体です。徹底的かつ正確な環境・社会・ガバナンス（ESG）報告は、成長と透明性の両方にとって最も重要ですが、標準化された方法論がなければ、サステナビリティー報告を評価することは困難です。
GRIスタンダードは、サステナビリティー・レポートに関して最も広く使用されている標準であり、現在100以上の国または地域の10,000人以上の報告者によって使用されており、官公庁・自治体、企業、大規模組織、小規模組織に適用できます。これらは、低炭素化の取り組みにおいてネットゼロ排出目標を達成するための組織の取り組みを追跡および報告するのに特に役立ちます。
また、ユーザー・フレンドリーなフォーマットにより、ESGやサステナビリティー・レポートに関しては、経験やリソースに余裕のない対象分野の専門家もGRIスタンダードを採用できるようになります。組織が標準（推奨）に従ってレポートを作成できない場合でも、その組織を使用してGRIスタンダードを参照してレポートを作成することができるため、その標準は、あらゆる規模の組織があらゆる段階で非常にアクセスしやすいサステナビリティー・レポート・ツールとなります。
GRIスタンダードは、一貫性があり、測定可能で比較可能であり、単一の標準化されたレポート「言語」の下で理解できるため、サステナビリティー要件が異なる複数の地域にまたがって活動する多国籍組織にとって特に重要です。
GRIスタンダードは、組織の影響の透明性を懸念する社内外のさまざまな利害関係者に関連しています。これらの利害関係者には通常、従業員、規制当局、政策立案者、投資家が含まれ、それぞれに一貫した統合ESGレポートにアクセスするさまざまな理由があります。
GRIスタンダードは、ユニバーサル、セクター、トピックの3つのセクションに分かれています。これはモジュール式で相互接続されたシステムです。すべての組織は3つのユニバーサル標準を使用していますが、それぞれの状況に最も適したセクターとトピックの標準を選択します。この分野での規格は、まだ1つしかリリースされていないだけでなく、現在さらに3つが開発中である非常に新しいものです。
ユニバーサル・スタンダードは次のように分類されます。
GRI 3は、「重要なトピック」を特定するための明確なプロセスを提供しています。これは、組織のコンテキストを理解し、実際の影響と潜在的な影響を特定し、それらの影響の重要性を評価し、レポート用に最も重要な影響に優先順位を付け、最終的に関連する重要なトピックを決定することから始まります。
トピックの標準は、次のように分類されます。
ユニバーサル・スタンダードは最近更新されたばかりで、以前はGRI 100として知られていました。新しい基準の使用が必要になる2023年までの報告では、古い基準または新しい基準のいずれかが使用される場合があります。
この基準は、組織とその影響に関する透明性の高い報告に必要な、開示と呼ばれる指標を規定しています。各トピック標準には、管理アプローチに関する開示とトピック固有の開示が含まれています。管理アプローチの開示では、組織が重要なトピックをどのように管理するか、関連する影響、組織の利害関係者の合理的な期待と利益について説明します。
たとえば、GRI 403「労働安全衛生」は、「社会トピック」として分類されるトピック標準です。この基準には、多くの開示が含まれています。
管理手法の開示：
トピック固有の開示：
この基準には、各開示の要件と、最も効果的で徹底的な説明を作成するためのガイダンスが含まれています。一部の開示には、報告するために必要な情報を概説する要件や、GRIスタンダードに準拠する方法の指示があります。
GRIスタンダードは、組織とその利害関係者が報告書の文脈を理解し、その影響の重要性をよりよく理解できるように構成されています。
詳細については、 GRIスタンダードの概要をご覧ください。
レポートの改善を通じて、組織はその影響をより適切に測定、開示、管理、理解し、戦略的機会を特定することができるようになります。
明確で一貫性のあるレポートは信頼を築きます。これにより、組織とコミュニティ、業界、そして社内の従業員との関係が改善され、長期的な市場価値が向上します。投資家は、明確な報告を要求することで、サステナビリティーに関連する組織のリスク・プロファイルをますます精査しています。
GRIスタンダードを取り入れたサステナビリティー報告は将来の焦点を示しています。基準は最新のフレームワークを反映するように常にレビューされていますが、これは、GRIスタンダードに従って作成されたレポートがその関連性を維持し、以前のレポートや業界内の他のレポートとより簡単に比較できることを意味します。
組織が利害関係者や投資家の報告要件と脱炭素化の取り組みに関する透明性を遵守するには、世界的に認められた正確なESG報告が必要です。
2023年にはS&P 500企業の98.6%がサステナビリティー報告書を公開しました 。世界中のあらゆる規模の上場企業は、構造化されたESGレポートの経済的重要性をますます理解しており、GRIは、その報告を導くための一連の適用可能で比較可能な基準を提供しています。
ESGソフトウェアは、正確で一貫性のある金融グレードのデータを提供することで、GRIレポートを補足するため使用できます。温室効果ガス（GHG）排出量の計算など、定量的なデータが必要な環境測定に関するレポートに特に役立ちます。炭素会計とサステナビリティー報告は、正確でリアルタイムの履歴エネルギー・データへのアクセスを必要とする複雑なプロセスです。
GRIレポートは、情報がさまざまな事業部門にまたがりサイロ化されている場合、統合が困難になることがあります。また、情報がスプレッドシートに含まれている場合、バージョン管理は困難になることがあります。ESG（環境・社会・ガバナンス）報告対応ソフトウェアはローカルで管理されているデータを削除し、統一された情報源を作成します。そして、GRIレポートを正確に実施するために必要なアウトプットを提供できます。
ESGソリューション内のEnviziのESGレポーティング・フレームワーク・モジュールを使用すると、モジュール内でGRIフレームワークの質問が利用できるので、データを1か所に収集し、EnviziからGRIにレポートすることができます。ESGレポーティング・フレームワーク・モジュールは、CDP、SASB、GRESB、SECR、NGR、SDG、SFDR、TCFDなどの他の多くのフレームワークもサポートしています。
このモジュールでは、各質問に加えて、あらゆるレベルの組織に報告要件に対処するための最善の方法を通知するためのガイダンスとヒントも提供されます。さらに、回答は異なるフレームワーク間で同一または類似であり、何年も前から変更されない可能性があるため、従来のレポートによくある手動のコピー・アンド・ペーストの必要がなく、過去の回答を異なるフレームワーク間で使用できます。
報告は、社会と地球により多くのプラスの影響を与えるように取り組むという透明性のあるコミットメントを示しています。GRIスタンダードは、最も広く使用されているサステナビリティー報告基準であり、EnviziなどのESG（環境・社会・ガバナンス）報告対応ソフトウェアのサポートにより、先進的で説明責任のある組織がよりサステナビリティーな世界への貢献を伝えるために使用することができます。
