グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）とは

GRIスタンダードは、ユニバーサル、セクター、トピックの3つのセクションに分かれています。これはモジュール式で相互接続されたシステムです。すべての組織は3つのユニバーサル標準を使用していますが、それぞれの状況に最も適したセクターとトピックの標準を選択します。この分野での規格は、まだ1つしかリリースされていないだけでなく、現在さらに3つが開発中である非常に新しいものです。

ユニバーサル・スタンダードは次のように分類されます。

GRI 1： 基礎

基礎 GRI 2： 一般開示

一般開示 GRI 3：重要なトピック

GRI 3は、「重要なトピック」を特定するための明確なプロセスを提供しています。これは、組織のコンテキストを理解し、実際の影響と潜在的な影響を特定し、それらの影響の重要性を評価し、レポート用に最も重要な影響に優先順位を付け、最終的に関連する重要なトピックを決定することから始まります。

トピックの標準は、次のように分類されます。

GRI 200s： 経済トピック

経済トピック GRI 300s： 環境トピック

環境トピック GRI 400s：社会トピック

ユニバーサル・スタンダードは最近更新されたばかりで、以前はGRI 100として知られていました。新しい基準の使用が必要になる2023年までの報告では、古い基準または新しい基準のいずれかが使用される場合があります。

この基準は、組織とその影響に関する透明性の高い報告に必要な、開示と呼ばれる指標を規定しています。各トピック標準には、管理アプローチに関する開示とトピック固有の開示が含まれています。管理アプローチの開示では、組織が重要なトピックをどのように管理するか、関連する影響、組織の利害関係者の合理的な期待と利益について説明します。

たとえば、GRI 403「労働安全衛生」は、「社会トピック」として分類されるトピック標準です。この基準には、多くの開示が含まれています。

管理手法の開示：

開示403-1：労働安全衛生マネジメントシステム

開示403-2：ハザードの特定、リスク評価、および事故調査

開示403-3：労働衛生サービス

開示403-4：労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション

開示403-5：労働安全衛生に関する労働者研修

開示403-6：労働者の健康増進

開示403-7： ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和

トピック固有の開示：

開示403-8：労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者

開示403-9：労働関連の傷害

開示403-10：労働関連の疾病・体調不良

この基準には、各開示の要件と、最も効果的で徹底的な説明を作成するためのガイダンスが含まれています。一部の開示には、報告するために必要な情報を概説する要件や、GRIスタンダードに準拠する方法の指示があります。

GRIスタンダードは、組織とその利害関係者が報告書の文脈を理解し、その影響の重要性をよりよく理解できるように構成されています。

詳細については、 GRIスタンダードの概要をご覧ください。