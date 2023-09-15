この法律は、投資家、アナリスト、消費者、その他の利害関係者がEU企業のサステナビリティー・パフォーマンスおよび関連するビジネスへの影響とリスクをより適切に評価できるように明瞭化することを目標としています。欧州委員会のサステナブル・ファイナンス・パッケージの一部として導入されたCSRDは、特にその前身である非財務報告指令（NFRD）の範囲や、サステナビリティーの開示要件および報告要件を拡大したものです。

CSRD報告は、ダブル・マテリアリティーという概念に基づいています。組織は自らの事業活動が地球とそこに住む人々にどのような影響を与えるか、そしてサステナビリティーの目標、施策、リスクが事業の財務的健全性にどのような影響を与えるかについての情報を開示する必要があります。例えば、CSRDは、組織に対してエネルギー使用量とコストの報告を求めるだけでなく、そのエネルギー使用量が環境にどのような影響を与えるか、その影響を軽減するための目標、そしてその目標を達成することが組織の財務にどのような影響を与えるかについての情報を、排出量のメトリクスとして報告することを求めています。

CSRDの開示情報はすべて一般に公開される必要があり、正確性と完全性を確保するため、CSRDはすべての開示について第三者による監査を義務付けています。