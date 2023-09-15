CSRDとは、EU企業（非EU企業のEU子会社を含む）に対し、環境・社会・ガバナンス（ESG）の取り組みによるビジネスへの影響事項の開示を義務付ける2023年1月5日から施行されたEUの法律のことです。
この法律は、投資家、アナリスト、消費者、その他の利害関係者がEU企業のサステナビリティー・パフォーマンスおよび関連するビジネスへの影響とリスクをより適切に評価できるように明瞭化することを目標としています。欧州委員会のサステナブル・ファイナンス・パッケージの一部として導入されたCSRDは、特にその前身である非財務報告指令（NFRD）の範囲や、サステナビリティーの開示要件および報告要件を拡大したものです。
CSRD報告は、ダブル・マテリアリティーという概念に基づいています。組織は自らの事業活動が地球とそこに住む人々にどのような影響を与えるか、そしてサステナビリティーの目標、施策、リスクが事業の財務的健全性にどのような影響を与えるかについての情報を開示する必要があります。例えば、CSRDは、組織に対してエネルギー使用量とコストの報告を求めるだけでなく、そのエネルギー使用量が環境にどのような影響を与えるか、その影響を軽減するための目標、そしてその目標を達成することが組織の財務にどのような影響を与えるかについての情報を、排出量のメトリクスとして報告することを求めています。
CSRDの開示情報はすべて一般に公開される必要があり、正確性と完全性を確保するため、CSRDはすべての開示について第三者による監査を義務付けています。
2021年、欧州議会調査局（EPRS）は、NFRDによって収集された情報を評価した結果、いくつかの欠点1 を指摘しました。これらの欠点には、一貫性のある比較可能なデータが欠けているため、サステナビリティーへの投資に悪影響を及ぼし、利害関係者にとってデータのコスト増加を引き起こす可能性があるという問題が含まれています。
CSRDは、開示プロセスを改善し、投資家や消費者が、よりシンプルで一貫性のある方法で組織がESG（環境・社会・ガバナンス）に与える影響について理解・比較できるようにすることを目標としています。それにより、サステナビリティーのデータに基づいた、より適切な意思決定が可能になります。
CSRDの長期的かつ包括的な目標は、気候リスクを軽減し、EU全体のサステナリビリティーを向上させることです。欧州の2050年気候中立目標や欧州グリーン・ディール・イニシアチブとの組み合わせにより、気候情報開示の改善は、「国際競争力のあるレジリエントな産業、改修されたエネルギー効率の高い建物、よりクーンなエネルギー、高度でクリーンな技術革新」の実現を支援するものとなります。
2028年までに、以下のすべての組織または企業がCSRDに準拠するよう求められています。
これには、EUが規制する市場取引所に上場している企業（ただし、 連続する貸借対照表日において以下の3つの基準のうち2つを満たさない 「零細企業」を除く）が含まれます。
これらには、連続する2つの貸借対照表日において次の3つの基準のうち2つを満たす上場企業または非上場企業が含まれます。
これらには、非EUの親会社で、直近2年間のEUの年間売上高が少なくとも1億5,000万ユーロあり、以下の資産も所有している企業が含まれます。
EUを拠点とする大規模な事業、または
EU規制市場に上場している証券を保有するEU拠点の子会社、または
上記には、企業規模のカテゴリーを判定するためにEU会計指令 で最近更新されたしきい値が含まれています。
CSRDコンプライアンスは2024年から2029年にかけて段階的に導入され、主に NFRDの既存基準や企業規模に基づいています。
2024会計年度から開始（報告は2025年）
既にNFRDへの準拠が義務付けられている組織（または「事業体」）に対し、CSRDへの準拠が義務付けられます。これには、EUが規制する市場に上場している、従業員が500人以上のすべての組織が含まれます。
2025会計年度から開始（報告は2026年）
まだNFRDへの準拠が義務付けられていない大規模な事業体（上記を参照）に対し、CSRDへの準拠が義務付けられます。
2026会計年度から開始（報告は2027年）
EUが規制する市場に上場している中小企業（別名：SME）に対し、CSRDへの準拠が義務付けられます。
2028会計年度から開始（報告は2029年）
CSRDへの準拠は、 特定の第三国の企業にも義務付けられています。
2022年、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、欧州サステナビリティー報告基準（ESRS）の初期版を発表しました。そこでは、CSRDの開示要件に準拠するために企業がどのようなメトリクスを報告する必要があるか、また、それらをどのように報告する必要があるかについて概説しています。
全部で12のESRSがあり、サステナビリティーに関する事項全体にわたって、開示とメトリクスを以下の4つのカテゴリーに分けて詳しく説明しています。
横断的： 一般原則と一般的な開示。
環境：気候変動、汚染、水資源および海洋資源、生物多様性およびエコシステム、資源利用と循環型経済。
社会： 自社の労働力、バリューチェーン内の労働者、影響を受ける地域社会、消費者および利用者。
ガバナンス：企業行動。
CSRDの適用を受けるすべての組織に対し、横断的な報告が求められます。一方、ESG報告は、それが重要事項であると判断される組織に対して義務付けられています。
2023年12月、ESRSは法的拘束力を持つものとしてEUの官報に掲載されました。
2024年2月、EUの各機関は、セクター別の欧州サステナビリティー報告基準（ESRS）の採用期限を2年延期することに合意しました。セクター別のESRSは2026年6月までにリリースされる予定ですが、CSRDの施行日に影響はありません。
すべてのCSRD報告はダブル・マテリアリティーの基準を満たす必要があります。これは、組織が以下の2つの点について報告しなければならないことを意味しています。
インパクト・マテリアリティー
ビジネスがサステナビリティーに関する事項（炭素排出量、労働力のダイバーシティ、人権の尊重など）に与える、または与える可能性のある影響。
財務マテリアリティー
サステナビリティーに関わる事項が組織の財務（キャッシュフロー、リスク、資金調達へのアクセスなど）に与える、または与える可能性のある影響。
多くの組織は、CSRDコンプライアンスに向けた最初のステップとして、ダブル・マテリアリティーの評価を実施します。
組織は以下を含むさまざまなトピックについて、データを共有し、経営コメントを提供する必要があります。
サステナビリティー・ポリシーとデュー・ディリジェンス
企業は、いくつかのサステナビリティーの問題に関する具体的なポリシーを概説し、これらのポリシーを追跡および施行するためのデュー・ディリジェンスについて説明する必要があります。これらのサステナビリティーに関する事項として以下が挙げられます。
目標指標と移行計画
企業は、EU法での義務付けに従って、サステナビリティーの目標、その達成に向けた進捗状況、それらの目標がサステナブルな経済への移行と2050年までのネットゼロ排出の達成をどのようにサポートするかについての情報を共有する必要があります。
バリューチェーンとサプライチェーン
企業は、自社のバリューチェーンおよびサプライチェーンにおける社会的・環境的影響を特定し、それを軽減するためのデュー・デリジェンス・プロセスを開示する必要があります。
サステナビリティー・リスク
企業は、気候変動や化石燃料への依存など、さまざまなサステナビリティーの問題が企業にもたらすリスクを文書化する必要があります。これには、これらのリスクに直面した場合のビジネス・モデルのレジリエンス、利害関係者、株主、事業運営、業績への潜在的な影響も詳述する必要があります。
CSRDでは、報告に含まれるサステナビリティーの情報とデータを第三者が監査および保証することが求められています。CSRDでは、初期段階では主に組織自身の声明に基づいて監査人が限定的保証を提供することが求められます。ただし、今後3年以内に、CSRDは合理的保証の提供を義務化する予定であり、これには監査人が組織の運営、プロセス、および管理を調査・理解することが含まれます。
EFRAGは欧州委員会の要請に基づき、新しい指令基準の策定を担当しています。EFRAGは主にEUによって資金提供されている民間団体であり、欧州委員会に対してEU法に適用する国際報告基準の採用について助言を行っています。
これを達成するため、EFRAGは技術的なアドバイスを得るために次のようないくつかの団体と協力しています。
この協力は、CSRD基準とEU法の一貫性を確保することを目的としています。
基準が確立され次第、EFRAGはESRSの具体的な報告要件を企業に提供します。企業は、利害関係者のアクセス性を向上させるために、この情報を収集し、企業管理報告書にこれらの開示情報を含める必要があります。また欧州単一電子フォーマット（ESEF）を使用して年次報告書を提出し、欧州シングル・アクセス・ポイントで使用する際に機械で読み取ることができるよう、iXBRLを使用して情報にデジタル・タグを付ける必要があります。
欧州委員会は、投資家や利害関係者に企業のESGパフォーマンスについてのさらなるインサイトを提供するために、2014年にNFRDを採用しました。
CSRDはNFRDを基盤に、以下の重要な点で強化されています。
CSRDはより多くの企業に適用されます
NFRDでは、主に公益団体と上場企業に焦点が置かれていました。CSRDはその範囲を拡大し、会社運営の事業分野に関係なく、大規模な非上場事業も対象としています。その結果、より多くの企業が報告義務の対象となります。
CSRDは第三者による監査が義務付けられています
CSRD報告は、第三者による監査を受ける必要があります。一方、NFRDでは、ほとんどの企業において第三者による監査は任意です。
CSRD報告は、より範囲が拡大しています
CSRDの報告書は、将来の計画に重点を置き、サステナビリティーの目標、リスク、機会の管理をカバーする必要があります。一方、NFRDでは、企業はサステナビリティー情報をより柔軟に報告できます。
CSRDには独立した報告書が必要です
企業は、年次報告書の一部としてNFRDレポートを含めることができます。
CSRDでは特定の電子フォーマットでの報告が求められます
CSRD報告書はESEF/XHTML形式で提出する必要がありますが、NFRDは企業が任意の形式を選択できます。
ESRSは、気候関連財務情報開示タスクフォース やグローバル・レポーティング・インデックスと整合させるため、EFRAGによって開発されました。さらに、2021年に施行されたEUのタクソノミー規制では、企業に活動のサステナビリティー・パフォーマンスを開示することが求められており、この情報をCSRDの開示内容に反映させる必要があります。
今後、CSRDには金融機関がサステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）への準拠に必要な情報が含まれるようになり、CSRDがその情報を提供することになります。企業がCSRDの開示で報告する情報は、財務アドバイザーや市場参加者がこれらのSFDRの義務を果たすのに役立ちます。これにより、各機関の間でデータの流れが生まれ、組織がコンプライアンスを維持するための正確な報告書を提供できるようになります。
さまざまな規制を調整することで、EU全域で統一されたサステナビリティーの報告要件を達成することができます。この調整により、利害関係者や消費者は企業の環境影響に関する一貫した情報を得ることができます。
CSRDは、EU加盟国に対し、効果的で適切かつ抑止力のある制裁を課すための調査およびコンプライアンス機関を設置することを求めています。これらの制裁は、違反の重大性や継続期間、企業の財務状況など、複数の要因に基づいて課されます。各加盟国は、関連する国内法に基づいてCSRD違反に対する制裁を決定します。すべての企業は、法改正に関する最新情報を常に把握し、コンプライアンスを確保するとともに、調査や潜在的な制裁を回避するために法的助言を得る必要があります。
CSRDに準拠するためには、企業は大量のデータを収集して統合する必要があります。強固なESGデータ基盤があれば、報告が容易になり、CSRD開示が監査可能になるため、組織は2024年以降に施行される変更に備えることができます。
