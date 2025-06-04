データの正確性とデータ完全性は別個ですが関連するデータ管理の概念です。いずれも、組織が意思決定、計画、ビジネス運営に活用できる高品質なデータを整備するうえで重要な役割を果たします。

データ完全性の概念は、データがシステム間で転送されたり、さまざまな目的で操作されたりする場合でも、データの正確性、完全性、一貫性をデータのライフサイクル全体で維持することに重点を置きます。これは、多くの場合、エラー検出および訂正技術によって実現されます。

データ完全性における重要な要素であるデータの正確性は、個々のデータ・ポイントが正しく、かつ現実の対象を正確に表していることを保証するのに役立ちます。