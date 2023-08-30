データの正確性とデータの整合性の比較：類似点と相違点

データの整合性とは、データのライフサイクル全体を通じてデータの一貫性、正確性、信頼性を維持および確保することです。データが作成、送信、保管されたときの元の状態から変更されず、侵害されないことを保証します。データの整合性は、組織が意思決定に使用するデータを信頼し、規制要件に準拠するために不可欠です。データの整合性に影響を与える要因としては、人為的ミス、システム障害、意図的な改ざんなどがあります。データの整合性を維持するために、組織はデータ検証、アクセス制御、バックアップ、監査などのさまざまなプロセスと制御を実装します。

データ検証チェックはデータのエラーや不整合の特定に役立ち、アクセス制御は権限のないユーザーによるデータへのアクセスや変更を制限します。バックアップは、データの損失や破損が発生した場合にデータを確実に復元できるようにし、監査は、データの整合性がライフサイクル全体にわたって維持されていることを検証するのに役立ちます。

データの整合性は、多くの場合、チェックサム、周期的な冗長性チェック、デジタル署名などのエラー検知および修正技術の使用を通じて達成されます。これらの手法は、データの送信中または保管中に発生した可能性のあるエラーを特定して修正するのに役立ちます。

この記事では、次の内容を説明します。