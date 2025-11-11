現代のAI（特に生成AI）は、真の価値を実現するために大量のデータに依存しています。幸いなことに、データ生成は大企業に限定されるわけではありません。あらゆる規模の組織が、Webサイト、SNS、社内システム、顧客とのやり取りを通じて、毎年かなりの量のデータを生成しています。

しかし、ほとんどの組織はデータを十分に活用していません。推定では、従来の大規模言語モデル（LLM）で活用されているのは、企業データのわずか約1％に過ぎません。2

そんな貴重なAI燃料をなぜ無駄にするのか？なぜなら、ほとんどのエンタープライズ・データは構造化されていないからです。事前定義された形式がなく、PDF、ソーシャル・メディア投稿、画像、インスタント・メッセージ、Eメールなど、さまざまなデータ・ソースから取得されます。この非構造化データのうち、AIが直接使用できる形式になっているのは1%未満にとどまります。3言い換えれば、企業データの大部分はAI対応になっていません。

構造化データは依然として非常に価値がありますが、非構造化データ（多様で柔軟性があり、洞察が豊富）の持つ可能性を活用できないことは戦略的な失敗であり、エンタープライズAIを拡張する上での大きな障壁となります。

この課題は、AIの厳しい成果に反映されています。IBM Institute for Business Value（IBV）の2025年CEO調査によると、AIイニシアチブのうち企業規模に達したのはわずか16%にとどまります。

今は企業にとって重要なタイミングです。AIイニシアチブが成功するか失敗するかは、組織がAIのために構造化データと非構造化データの両方をいかに効果的に管理・準備するかにかかっています。