機械学習において、特徴量とは、モデルが予測を生成するためのインプットとして使用される未加工データから導出された変数または属性です。これらは、購入頻度や地理的位置など、データ内の行動、コンテキスト、状態の測定可能な側面を表します。

例えば、不正アクセス検知、モデルは未加工データではなく、キュレートされたシグナルに依存します。特徴量には、過去1週間の取引数や最近の購入場所などが含まれる場合があります。これらは、不正行為を示す可能性のあるパターンを捉えるように設計された表現です。

特徴量はしばしばML特徴量と呼ばれ、複数のデータ・ソースから生成され、データサイエンスと機械学習の両方のワークフローをサポートするデータセットに整理されます。これらの特徴量はモデルのトレーニング、メトリクスの評価、モデルの本番システムへのデプロイに使用されます。