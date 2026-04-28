特徴量ストアは、機械学習（ML）モデルの特徴量を管理、保存、提供するデータ・システムです。特徴量データの一元的なリポジトリーを提供し、モデルのトレーニング環境と運用環境全体で一貫して特徴量の値が定義および使用されるようにします。
機械学習において、特徴量とは、モデルが予測を生成するためのインプットとして使用される未加工データから導出された変数または属性です。これらは、購入頻度や地理的位置など、データ内の行動、コンテキスト、状態の測定可能な側面を表します。
例えば、不正アクセス検知、モデルは未加工データではなく、キュレートされたシグナルに依存します。特徴量には、過去1週間の取引数や最近の購入場所などが含まれる場合があります。これらは、不正行為を示す可能性のあるパターンを捉えるように設計された表現です。
特徴量はしばしばML特徴量と呼ばれ、複数のデータ・ソースから生成され、データサイエンスと機械学習の両方のワークフローをサポートするデータセットに整理されます。これらの特徴量はモデルのトレーニング、メトリクスの評価、モデルの本番システムへのデプロイに使用されます。
機械学習モデルは、データの数値表現に基づいて動作します。各データ点は特徴値の集合として表現され、多くの場合ベクトル形式で表され、各次元は特定の属性に対応しています。会計情報のように本質的に数値的な構造化データ型もあれば、テキスト、画像、音声のように非構造化データ型もあり、モデルで使用する前に構造化された数値形式に変換する必要があります。
非構造化データを変換する一つの方法は特徴工学であり、未加工データを集約、フィルタリング、エンコーディングなどの技術を用いて構造化された機械可読のインプットに変換します。特徴工学には特徴量抽出（未加工データから意味のある表現を導き出すアルゴリズム）や特徴量選択（最も関連性の高い変数を特定する）も含まれます。
機械学習ワークフローはモデルの学習と推論にまたがるため、特徴量は過去のデータと生産中の新しいデータの両方から計算されます。整合性を維持するには、データ・パイプライン、特徴量パイプライン、データ・エンジニアリング・システム間の調整が必要であり、これは特徴量ストアが解決するために設計された課題です。
実際には、特徴量ストアは機械学習ライフサイクルの各段階をサポートします。
今日の人工知能（AI）システムの多くを支える機械学習モデルの性能は、そのインプット変数の質に直接依存します。入るものが、何が出てくるかを決定します。
特徴量の値は、モデルがトレーニング・データ内のパターンを解釈し、それらのパターンを新しいデータに適用する方法を決定します。この連携は、特徴量データを大規模に管理すると同時に、学習と推論に一貫性を持たせるという2つのことを行うことで、モデルの性能を向上させます。
特徴量データの管理は、機械学習システムが拡張するにつれて、ますます複雑になります。特徴量は、多くの場合、分散環境で作業するデータ・エンジニアリング・チームやMLチームによって、複数のワークフローを通じて生成され、循環します。
一元化されたシステムがなければ、重複した機特徴量や一貫性のない特徴量定義が発生します。チームは同じ特徴量をわずかに異なるロジックで計算し、データセットやパイプライン内で不整合を引き起こす可能性があります。これらの矛盾により、特徴量の再利用が困難になり、モデル開発にリスクが生じます。
モデルのトレーニングでは、特徴量は履歴データから計算され、トレーニング用データセットにまとめられます。一度デプロイされた同じ特徴量定義は、新しいデータに適用され、推論のために再計算されなければなりません。これは、多くの場合、リアルタイムまたはほぼリアルタイムの環境でのことです。
特徴量の計算方法がわずかに異なるだけでも、トレーニングと本番環境のインプットの間に不一致（しばしばトレーニング・サービング・スキューと呼ばれる）が生じ、性能の低下につながる可能性があります。
特徴量ストアは、特徴量定義を一元化し、特徴量変換を標準化することで、これらの課題に対処します。特徴量は一度定義され、共有システムに保管され、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）またはソフトウェア開発キット（SDK）インターフェースを通じてアクセスされます。多くの場合、特徴量レジストリーを通じて管理されるこの調整により、チームは複数のパイプライン、モデル、ユースケースにわたって特徴量を再利用できるようになります。
特徴量ストア・アーキテクチャーは、次のような機械学習のいくつかの主要な段階間でデータを結び付けます。
特徴量ストアは、オフライン・ストアとオンライン・ストアの二重ストレージ・モデルを使用します。オフライン・ストア、またはオフライン特徴量ストアは、歴史的な特徴量データを維持し、トレーニング・データおよびトレーニング・データセットへのアクセスを提供することでモデル・トレーニングをサポートします。通常、データウェアハウスやデータレイクの上に構築されます。
オンライン・ストア、つまりオンライン特徴量ストアは、現在の特徴量の値を維持し、モデル推論中の低遅延ルックアップをサポートします。このようにオフライン・ストアとオンライン・ストアを分離することで、さまざまなワークロードにわたる拡張性と性能の両方が可能になります。
特徴量サービングとは、機械学習モデルに特徴量の値を提供するプロセスです。APIまたはSDKレイヤーを使用すると、アプリケーションは環境間の特徴量を取得できるため、特徴量定義の整合性が維持されます。また、トレーニング・サービングの歪みを最小限に抑え、予測を行う際にモデルが最新の特徴量の値を確実に受け取るようにするのにも役立ちます。
特徴量ストアは、特徴量ライフサイクル全体にわたってパイプラインとワークフローをオーケストレーションします。一般的なタスクには、特徴量計算の自動化、ヒストリカル特徴量データのバックフィル・オペレーション管理、定義変更時の特徴量の再計算、重複している特徴量や古い特徴量の特定などがあります。したがって、オーケストレーションによって、特徴量パイプラインの信頼性とスケーラビリティーがデータ・プラットフォーム全体で維持されます。
実装はさまざまですが、ほとんどの特徴量ストアはコア・アーキテクチャーを超えて一貫した機能セットを提供し、スケーラブルで信頼性の高い機械学習ワークフローを実現します。
ワークフロー内で一貫した特徴量の計算を保証し、トレーニングと推論の両方中に同じロジックが適用されるようにします。
ヒストリカル分析と特徴量の値への低遅延アクセスの両方を可能にし、バッチ処理およびストリーミング環境をサポートします。
リアルタイムと高スループットのユースケースで、モデル予測のための特徴量の値の高速で信頼性の高い検索を提供します。
特徴量定義を一元化して、チームおよびワークフロー間の検出可能性、バージョン管理、ガバナンスを向上させます。
特徴量パイプライン全体のワークフローとライフサイクル管理を自動化し、信頼性と拡張性を維持します。
ガバナンスポリシーと権限を適用して、特徴量データを保護し、データ漏洩のリスクを軽減します。
これらの機能を組み合わせることで、機械学習ワークフローにおける特徴量データの管理方法が定義されます。それらはまた、特徴量ストアがより広範なデータ・アーキテクチャー内でどのように適合するかを反映します。
従来のデータ・システム（ウェアハウスやその他のデータストアなど）は、組織全体でデータを処理し、移動するように設計されています。ただし、このデータは本質的に機械学習に適しているわけではありません。
特徴量ストアは、特徴量データを機械学習モデルの再利用可能なインプットに整理し、開発および実稼働段階での特徴量定義、計算、提供方法を標準化することでこの基盤の上に構築されます。
特徴量ストアは、機械学習システムの開発と維持の方法を改善する一連の実用的な利点を提供します。
特徴量ストアは、最適化されたストレージ層やRedisのようなキー値システムを用いて高スループットの特徴量サービングも可能にし、これらは最新のデータ・プラットフォームで管理されたインメモリー・サービスとして一般的に展開されています。このアプローチは、モデルが最新の特徴量の値を効率的に取得するのに役立ちます。
特徴量ストアの選択は、組織のデータ・アーキテクチャー、インフラストラクチャー、機械学習の成熟度によって異なります。一般的な考慮事項には以下が含まれます。
特徴量ストアは、既存のデータ・パイプライン、データウェアハウス、データレイク、より広範なデータ・プラットフォームシステムと連携する必要があります。しかし、特徴量パイプラインを確立されたワークフローに統合するには、多くの場合、データ変換の リファクタリング やチーム間の調整が必要になります。
そのため、組織は通常、特徴量ストアがSnowflake、Databricks、 SageMaker Feature StoreなどのAWSサービスといった既存のツールとどのように統合できるかを評価することから始めます。多くの場合、特徴量ストアは、データ・エンジニアリングとモデル展開をつなぐ、より広範なMLOpsシステムの一部として統合されています。1
特徴量ストアの実装は多岐にわたり、組織は性能、拡張性、運用の複雑さのバランスを継続的に取っています。2 オープンソース特徴量ストア・フレームワークであるFeastなどでは、企業は独自の特徴量パイプラインやインフラストラクチャーを構築および管理できますが、Tectonなどのプラットフォームでは、フルマネージドの本番環境対応ソリューションが提供されます。
しかし、UberのMichelangeloのように、より広範なシステムの一部として特徴量ストアの機能を含む、独自のエンドツーエンドの機械学習プラットフォームを構築することを選択する組織もあります。最終的に、特徴量ストアを構築するか採用するかの意思決定は、社内の専門知識と長期的な拡張性の要件によって決まります。
アーキテクチャー要件が中心的な役割を果たします。ユースケースによっては、リアルタイムまたは低遅延の特徴量サービングが必要ですが、バッチ処理またはオンデマンド特徴量計算に依存するユースケースもあります。データ量が増えるにつれて、高スループット要件もインフラストラクチャーに大きな要求が課せられます。
オフラインとオンラインの特徴量の値間の一貫性を維持すると、ヒストリカルデータ処理とリアルタイム推論の両方のサポートが複雑になります。調査では、特徴量ストアの設計がこうしたワークロード要件によって進められることが多いことや、レイテンシー、スケーラビリティー、ポイントインタイムの正確性などの問題が指摘されています。3
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1 An Analysis of MLOps Architectures: A Systematic Mapping Study、arXiv、2024年6月28日。
2 Evolution of Feature Store Architectures in Modern ML Platforms、International Journal of Information Technology and Management Information Systems（IJITMIS）、2025年3-4月。
3 Conceptual Approaches to Organizing Feature Stores in High-Load ML Systems、International Journal of Computer（IJC）、2026年2月2日。
4 A Formal Model for Feature Store Architecture and Governance、International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering、2025年12月。