手作業で行うデータ管理タスクには時間がかかる上、ビジネス・ニーズは常に変化しています。収集から配信まで、データ管理プロセス全体に対する合理化されたアプローチにより、組織は困難な複数ステップの取り組みに十分対応できるようになります。また、データ・チームがデータ製品の開発中に爆発的に増加するデータを管理できるようになります。

DataOpsの主な目的は、データ・プロデューサー（上流ユーザー）とデータ・コンシューマー（下流ユーザー）の間のサイロを打破して、信頼できるデータ・ソースへのアクセスを保護することです。データ・サイロはアクセスと分析を制限するのに効果的です。そのため、部門間でデータを統合することで、DataOpsは、独自のニーズに応じて関連データにアクセスして分析できるチーム間のコラボレーションを促進します。DataOpsは、データ・チームとビジネス・チーム間のコミュニケーションとコラボレーションを重視し、速度、信頼性、品質保証、ガバナンスの向上を推進します。さらに、その後の分野を超えたコラボレーションにより、データをより全体的に把握できるようになり、より洞察に満ちた分析につながる可能性があります。

DataOpsフレームワークでは、データ・サイエンティスト、エンジニア、アナリスト、ITオペレーション、データ管理、ソフトウェア開発チーム、および事業部門の利害関係者で構成されるデータ・チームが連携して、ビジネス目標の定義と達成に取り組みます。そのため、DataOpsは、データの量と種類が増加し、ビジネス・ユーザーとデータ・サイエンティストの間で新しいユースケースが出現するにつれて、管理と配信がボトルネックになるという共通の課題を回避するのに役立ちます。DataOpsには、データ・パイプライン・オーケストレーション、データ品質監視、ガバナンス、セキュリティー、セルフサービス・データにアクセスするためのプラットフォームなどのプロセスの実装が含まれます。

パイプライン・オーケストレーション・ツールは、データ・フローを管理し、抽出スケジュール、データ変換、ロード・プロセスなどのタスクを自動化します。また、複雑なワークフローを自動化し、データ・パイプラインがスムーズに実行されるようにして、データ・チームの時間とリソースを節約します。

データ品質監視は、問題が発生する前にデータ品質をリアルタイムで識別し、分析に使用されるデータの信頼性と信用性を確保します。

ガバナンス・プロセスによりデータが保護され、さまざまな規制や組織のポリシーを遵守することができるようになります。また、特定のデータ資産の責任者を定義し、データにアクセスまたは変更する権限を持つユーザーを規制し、パイプラインを通過するデータの流れの起源とトランスフォーメーションを追跡して透明性を高めます。

ガバナンス・プロセスと連携し、セキュリティー・プロセスは不正アクセス、改ざん、紛失からデータを保護します。セキュリティー・プロセスには、データの暗号化、データ・ストレージやパイプラインの弱点へのパッチ適用、セキュリティー侵害からのデータの回復などが含まれます。

セルフサービス・データ・アクセスを追加することで、DataOpsプロセスは、データアナリストやビジネス・ユーザーなどの下流の利害関係者がデータにアクセスし、データをより簡単に掘り下げることができます。セルフサービス・アクセスは、データ検索におけるITへの依存を減らし、データ品質チェックの自動化は、より正確な分析と洞察につながります。