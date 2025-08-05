多くの組織では、（構造化データ、半構造化データ、および非構造化データを含む）爆発的なデータ増加により、従来のデータ管理アプローチでは手に負えなくなっています。この課題は、データウェアハウス、データレイク、ハイブリッドクラウド環境の急拡大によってさらに深刻化します。

これらのストレージ・システムは通常、大量のデータ向けの低コストのソリューションとして活用されます。しかし、多くの場合、適切なメタデータ管理が欠如しており、データの検索、解釈、および効率的な使用が困難になっています。

サイロ化されたデータにより、この複雑さはさらに増します。これまで、企業には人事、サプライチェーン、顧客情報用に個別のデータ・プラットフォームがあり、データの種類やニーズが重複しているにもかかわらず、それぞれが独立して運用されていることがありました。

これらの課題は、ダーク・データ、つまり放置され、信頼できないとみなされ、最終的には使われない情報が大量に蓄積される事態を招きます。実際、企業データの60%は分析されていないと推定されています。1

企業はこうした課題に対処するために、データ・ファブリックを利用しています。最新のアーキテクチャは、データを統合し、ガバナンスを自動化し、セルフサービス・データ・アクセスを大規模に実現します。データ・ファブリックは、異種のシステム間でデータを接続することで、意思決定者がこれまで隠されていた接点を発見し、他の方法では使用されなかったデータからより価値のあるビジネス成果を導き出せるようにします。

データ・ファブリック・ソリューションは、民主化や意思決定の利点だけでなく、エンタープライズAIワークフローにおいて不可欠であることも証明されています。IBM IBVが2024年に行った調査によると、CFOの67%が、自社の経営幹部が新しいテクノロジーを迅速に活用するために必要なデータを保有していると回答しています。しかし、テクノロジー・リーダーのうち、自社のデータが生成AIを効率的に拡張するために必要な品質、アクセス性、セキュリティを備えていると強く同意しているのはわずか29%です。

データ・ファブリックを使用することで、組織は、ガバナンスとプライバシーの要件が自動的に適用された状態で、AIシステムにデータを配信するための信頼できるデータ・インフラストラクチャーをより簡単に構築できます。