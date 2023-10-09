データ・プラットフォーム・アーキテクチャーには興味深い歴史があります。2000年代に入ると、企業はレポーティングやビジネス・インテリジェンスの業務に、トランザクション・アプリケーション以外の新しいソリューションが必要であることに気づき始めました。複数のアプリケーションからのデータを統合できる、読み取りに最適化されたプラットフォームが登場しました。それがデータウェアハウスです。

その後の10年で、インターネットとモバイルは予想外の量、種類、速度のデータを生成し始めました。そのために別のデータ・プラットフォーム・ソリューションが必要になります。そこで、膨大な量の非構造化データと構造化データを扱うデータレイクが登場しました。

さらに10年が過ぎました。データレイクやデータウェアハウスだけでは、エンタープライズのビジネスの複雑さや新しいワークロードに対応するには、もはや十分ではないことが明らかになりました。あまりにも高額。データ・プロジェクトの価値実現が難しい。データ・プラットフォームの変更が難しい。時は再び、新たな解決策を求めました。

それは何でしょうか。今度は、データレイクハウス、データ・ファブリック、データ・メッシュという、少なくとも3つの異なるデータ・プラットフォーム・ソリューションが登場しました。心強いことではありますが、同時に市場に混乱をもたらしています。コンセプトも価値観も重複しています。時には、質問する相手によって異なる解釈が生まれることもあります。

この記事では、そうした混乱の解消を目指すものです。まず、それぞれの概念について説明します。その後、これら3つの概念が互いにどのようにつながるのか、あるいは互いにどのように利用されるのかを示すフレームワークを紹介します。