ESGスコアは、企業のESGパフォーマンスを追跡するために使用され、投資家、利害関係者、規制機関に対して企業の運営に関する可視性を高めます。 より充実した報告書を提供する組織は通常、より高いスコアを獲得しますが、ESGパフォーマンスを追跡または提示しない組織は、ESGスコアが低くなる傾向にあります。

米国では、SECがグリーンウォッシングや詐欺などのESG関連の不正行為を根絶する責任を負っています。 しかし、Bloomberg、S&P Dow Jones Indicesなどの第三者機関は、組織の経済的価値を判断するためにESGリスクの潜在的な影響を測定しています。こうした格付け（ESGスコア）は、他の経済データと組み合わせて、その組織に投資する価値があるかどうかを判断するために使用されます。

欧州では、持続可能な投資に関する規制が資本市場全体に義務付けられています。 そのため、組織はESG指標を報告することが奨励されるのではなく、むしろ期待されています。 しかし、欧州委員会に提出された新たな提案は、すでに確立されたESGレポーティング・フレームワークを使ってESG格付けプロバイダー向けの新たなガイドラインを作成することにより、ESGレポートの厳格化を目的としています。1