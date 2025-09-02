有効なデータとは、許容される制限や範囲内に収まり、指定されたデータ形式に準拠し、不正確さがなく、さらに組織独自の検証基準を満たしているものを指します。

データ検証はデータ管理ワークフローにおける確立されたステップです。不正なデータはデータ分析に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるからです。しかし、組織が前例のない規模でデータ収集を行い、データ駆動型の意思決定や人工知能（AI）の取り組みを推進するようになったことで、その重要性と緊急性は飛躍的に高まっています。