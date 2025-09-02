青と白の長方形と円形を格子状に配した抽象レンダリング

データおよびAIコンサルティング・サービス

適切な戦略、データ、セキュリティー、ガバナンスを整え、AIを効果的に拡張します。

ビジネスに合わせた責任あるAIの構築

将来を見据えたデータの整備

エージェント型AIで生産性向上からパフォーマンス向上へ

生成AIによるITの自動化と運用の向上

AIでビジネスの可能性を最大限に引き出す

IBM® Consultingは、企業全体で価値を創出するための「適切なAIの導入」と、価値創出のリスクを軽減するための「AIの適正な活用」をお客様に提案します。エージェント型AIなどの先端技術への投資から、生成AIに向けたデータ基盤の準備まで、お客様のスキルや技術環境にかかわらず、現状に応じた支援を提供します。データとAI戦略を最適化し、責任あるスケールAIの活用によって、持続可能な競争優位の創出を支援します。
戦略とコンサルティング

適切なAI戦略の構築を支援することで、企業データに基づいて責任を持ってキュレートされたAIの変革可能性と、ビジネス戦略を整合させ、推進する力を提供します。

 AIを活用したソリューション

戦略的課題の解決を加速する先進のAIおよびエージェント型AIソリューションの設計、構築、拡張を推進し、チームが支援するAIモデルの信頼性を確立します。

 AI活用に向けたデータの準備

分断された旧式のデータ・エコシステムを、拡張性、高速性、ビジネス効果を備えた俊敏な最新式のデータ・プラットフォームへと変革し、AI時代に必要となるデータの力を最大限に引き出します。

 リスク低減型AIの変革と導入

徹底したAIガバナンスのフレームワーク、役割に応じた実践的な学習プログラム、AI学習およびスキル向上プログラム、戦略的なコミュニケーション計画と変更管理により、能力の強化と価値実現を推進します。

エンタープライズAI向けデータ戦略の構築

この「AI Academy」のエピソードでは、Cathy Reeseが先進的なAIに対応したデータ戦略の必要性をについて解説します。

動画を見る

IBMエキスパート

Phaedra Boinodirisの顔写真
IBM Consulting、信頼できるAI担当グローバル・リーダー

Phaedra Boinodiris
Francesco Brennaの顔写真
IBM Consulting、シニア・パートナー兼バイス・プレジデント、AI統合担当

Francesco Brenna
Matt Candyの顔写真
IBM Consulting、グローバル・マネージング・パートナー、戦略と変革担当

Matt Candy
Javier Olaizola Casinの顔写真
IBM Consulting、グローバル・マネージング・パートナー、ハイブリッドクラウドおよびデータ担当

Javier Olaizola Casin
Tony Giordanoの顔写真
IBM Consulting、シニア・パートナー兼バイス・プレジデント、データ変革担当

Tony Giordano
Manish Goyalの顔写真
IBM Consulting、シニア・パートナー兼グローバルAIおよびアナリティクス担当リーダー

Manish Goyal
Cathy Reeseの顔写真
IBM Consulting、シニア・パートナー、データおよびAI公共サービス担当ライン・リーダー

Cathy Reese
Shobhit Varshneyの顔写真
IBM Consulting、データおよびAI担当責任者、バイス・プレジデント兼シニア・パートナー

Shobhit Varshney

ユースケース

ノートPCでデジタル・チャートを分析している人物
AIを活用した財務変革で生産性と成長を実現

AIを活用した効率化、統合、コンプライアンスで財務業務を変革し、コスト削減を実現しながら、ビジネス全体の成長を促進します。

 詳細はこちら
工場でロボット機械を操作する人
ビジネスの仕組みの再考

エクストリーム・オートメーションで企業のビジネス変革を推進します。

 詳細はこちら
オフィスで新しいビジネス・プロジェクトについて議論する人達
人事・人材変革コンサルティング

AIを中核に据えた人事の再構築とモダナイズで、より優れたビジネス成果を実現し、従業員とビジネスの可能性を引き出します。

 詳細はこちら
2つプラットフォーム。1つはセキュリティー・シールド・アイコンを前にした女性、もう1つはコンピューター・データ画面を前にした男性
サイバーセキュリティー・コンサルティング・サービス

IBMの助言、統合、マネージド・セキュリティー・サービスは、AIの適切な活用を支援します。

 詳細はこちら
会議室での同僚たち
ビジネス戦略の再構築

AIや変革をもたらすその他のテクノロジーを通じて、お客様のビジネス価値の創出と複雑な課題の解決を支援します

 詳細はこちら
デジタル・タブレットを使用して顧客とのクレジット・カード取引を処理する笑顔の店主の画像
顧客体験とマーケティング変革

お客様の取り組み全体にわたり、より円滑で最適化された体験を構想、設計、提供し、価値を解き放ち、成長を促進します。

 詳細はこちら
お客様事例

Virgin Money銀行のロゴ

Virgin Money銀行は、顧客エンゲージメントを高めるため、AIを活用したバンキング・アシスタントを構築しました。

 お客様事例を読む
全米オープンのロゴ

全米オープンテニスは、強力な生成AIモデルを活用したデジタル体験を実現しました。

 全米オープンテニスの詳細はこちら
British Sugar社のロゴ

British Sugar社は、データとAIを組み合わせて業務を最適化しています。

 British Sugar社のお客様事例はこちら
コカ・コーラ社のヨーロピアン・パートナーズのクライアント・ロゴ

AIによる洞察を活用して、調達業務を最適化しました。

 CCEP社のお客様事例はこちら
次のステップ

IBM Consultingが、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについては、お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

 ニュースレターを購読する
