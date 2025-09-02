IBM® Consultingは、企業全体で価値を創出するための「適切なAIの導入」と、価値創出のリスクを軽減するための「AIの適正な活用」をお客様に提案します。エージェント型AIなどの先端技術への投資から、生成AIに向けたデータ基盤の準備まで、お客様のスキルや技術環境にかかわらず、現状に応じた支援を提供します。データとAI戦略を最適化し、責任あるスケールAIの活用によって、持続可能な競争優位の創出を支援します。