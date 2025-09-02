IBM® Consultingは、企業全体で価値を創出するための「適切なAIの導入」と、価値創出のリスクを軽減するための「AIの適正な活用」をお客様に提案します。エージェント型AIなどの先端技術への投資から、生成AIに向けたデータ基盤の準備まで、お客様のスキルや技術環境にかかわらず、現状に応じた支援を提供します。データとAI戦略を最適化し、責任あるスケールAIの活用によって、持続可能な競争優位の創出を支援します。
適切なAI戦略の構築を支援することで、企業データに基づいて責任を持ってキュレートされたAIの変革可能性と、ビジネス戦略を整合させ、推進する力を提供します。
戦略的課題の解決を加速する先進のAIおよびエージェント型AIソリューションの設計、構築、拡張を推進し、チームが支援するAIモデルの信頼性を確立します。
分断された旧式のデータ・エコシステムを、拡張性、高速性、ビジネス効果を備えた俊敏な最新式のデータ・プラットフォームへと変革し、AI時代に必要となるデータの力を最大限に引き出します。
徹底したAIガバナンスのフレームワーク、役割に応じた実践的な学習プログラム、AI学習およびスキル向上プログラム、戦略的なコミュニケーション計画と変更管理により、能力の強化と価値実現を推進します。
Virgin Money銀行は、顧客エンゲージメントを高めるため、AIを活用したバンキング・アシスタントを構築しました。
全米オープンテニスは、強力な生成AIモデルを活用したデジタル体験を実現しました。
British Sugar社は、データとAIを組み合わせて業務を最適化しています。
AIによる洞察を活用して、調達業務を最適化しました。
