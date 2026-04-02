データベース・オプティマイザーは、潜在的な実行ストラテジーを評価する際に、いくつかのアプローチを使用できます。初期のデータベース・システムでは、あらかじめ定義されたルールを適用して、クエリー構造に基づいて実行計画を決定するルールベースの最適化がよく使用されていました。

最新のDBMSは通常、コストベースの最適化を優先し、複数の可能な実行戦略を評価し、それぞれに必要なリソースを見積もります。一部のシステムには、ヒューリスティック・ベースの手法も組み込まれており、実用的なガイドラインを適用して、クエリー計画を簡素化し、最適化オーバーヘッドを削減します。

最適化アプローチを使用するにせよ、オプティマイザーが潜在的な実行ストラテジーを評価する方法は、次の技術的概念によって形作られます。